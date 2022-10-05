Yıllar önce davalık olmuşlardı! Bülent Ersoy'dan Ajda Pekkan hakkında olay sözler: İki tane ibici çorabı...

Diva lakaplı şarkıcı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yapımcı Polat Yağcı ile aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle İstanbul'da vereceği konserinin iptal ettiğini duyurmuştu. Bu açıklamasıyla gündem olan Ersoy, Söylemezsem Olmaz programına bağlanarak ilginç ifadeler kullandı.

"BABAM DA GİYSE..."

Bülent Ersoy'un Kuruçeşme Arena'daki 3 farklı kostümü çok beğenilen şarkıcı Ajda Pekkan hakkındaki sözleri olay oldu. Seren Serengil Pekkan'ı övünce "İki tane ibici çorabı babam da giyse taş gibi olur" dedi.

Bülent Ersoy'un iddiasına göre Ajda Pekkan'ın Almanya'da biletleri satılmayınca 3 konseri de iptal oldu.

DAVALIK OLMUŞLARDI

Ersoy, 6 yıl önce bir iftarda kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan için “Kime bu nağmeler. Allah onu ıslah etsin. Böyle ucube işte, hödük, küstah” sözleriyle gündem olmuştu. Ajda Pekkan dava açmış, Bülent Ersoy 3 bin 750 TL para cezasına çarptırılmıştı.



