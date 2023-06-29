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Yıllar önce Türkiye'yi terk eden Tolga Karel, Tunç Soyer'e sitem etti! "İpsiz, sapsız..."

29.06.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar önce Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşen oyuncu Tolga Karel sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Türkiye'ye uzun süredir gelmeyen eski oyuncu son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sitem etti.

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle tanınan Tolga Karel, 2017 yılında ülkemizi terk ederek ABD'ye yerleşti. Tır şoförlüğü yapan ve sonrasında kendi lojistik firmasını da kuran eski oyuncu sosyal medyada Türkiye'ye dair paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Seçim sürecinde yaptığı paylaşımlarla ve Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırmasıyla da gündem olan Tolga Karel'in hedefinde bu sefer de İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer vardı.

Ekran Alıntısı

Türkiye'ye hiç gelmeyen Karel paylaşımında "Tunç bey yıllar önce can İzmir'e gemiler gelirdi muhteşem bir turizm bölgesiydi en son gittiğimde Alsancak'ta ipsiz sapsız tipler, işyeri önlerindeki çığırtkanlar, seyyar satıcılar, 8/15 yaş erkek yankesiciler ve telefon hırsızları ve tabii ki çimler bölgesini mesken tutan alkolikler... Benim özlediğim İzmir bu değil" diyerek sitem etti.

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