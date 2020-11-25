SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Yıllar sonra çıkacağı müsabaka için 45 kilo veren Mike Tyson vegan olduğunu açıkladı

Yıllar sonra çıkacağı müsabaka için 45 kilo veren Mike Tyson vegan olduğunu açıkladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.11.2020 17:05 | Son Güncelleme

Good Morning America programına katılan Tyson, verdiği kilolara ve tuttuğu forma dair konuştu.

Yıllar sonra çıkacağı müsabaka için 45 kilo veren Mike Tyson vegan olduğunu açıkladı

Boks efsaneleri 54 yaşındaki Mike Tyson ve 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasında düzenlenecek boks müsabakasına sadece günler kaldı.Bu zorlu müsabaka için hazırlanan ve yaklaşık 15 yıldır ringlere çıkmayan Mike Tyson, emekliliğinin pasını atmakla kalmadı aynı zamanda aşırı yemekten ve fazla kilolarından da kurtuldu. Müsabaka için sıkı bir çalışma programı uygulayan ve Good Morning America programına katılan Tyson, verdiği kilolara ve tuttuğu forma dair konuştu. Aktif olarak boksun içinde olduğu 1980’lerde ve 1990’lı yıllara kıyasla forma girmenin kendisini zorlayıp zorlamadığı sorulduğunda Tyson dürüst davrandı.

VEGAN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Tyson, "Çok zordu ama tek bir nedenden ötürü: 45 kilo vermek zorunda kaldım. Ama bunun dışında bunu kariyerim boyunca bunu hep yaptım.Vegan oldum. Eşim koşu bandına çıkmamı söyledi. 15 dakikalığına başladım ve zaman içinde bu süre iki saate çıktı. Spor salonuna gitmeye devam ettim, diyetimi uyguladım ve güzelim." dedi.

Tyson bunları söyledikten sonra üstündeki tişörtü çıkararak ne kadar sıkı çalıştığını daha iyi anlatabilmek için vücudunu gösterdi.Roy Jones Jr. ve Mike Tyson arasındaki müsabakanın 28 Kasım’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

516411-1313127435

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Orhun Ene, ilk antrenmanına çıktıOrhun Ene, ilk antrenmanına çıktı
Şenol Güneş’in ilk 11’i!Şenol Güneş’in ilk 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor
Visca ve Deniz Türüç takası
Visca ve Deniz Türüç takası
Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'ta
Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'ta
F.Bahçe - Beşiktaş derbisine sürpriz hakem
F.Bahçe - Beşiktaş derbisine sürpriz hakem
Yusuf Yazıcı'ya rekor ücret
Yusuf Yazıcı'ya rekor ücret
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımı son sıraya demir attı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımı son sıraya demir attı
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıllar sonra çıkacağı müsabaka için 45 kilo veren Mike Tyson vegan olduğunu açıkladı
45 kilo veren Mike Tyson'dan flaş itiraf!
Jürgen Klopp Liverpool'u nasıl şampiyon yaptı?
Jürgen Klopp Liverpool'u nasıl şampiyon yaptı?
Medipol Başakşehir 6 yılda nasıl Süper Lig'in 6. şampiyonu oldu?
Medipol Başakşehir 6 yılda nasıl Süper Lig'in 6. şampiyonu oldu?
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
Anadolu Efes'te 4 pozitif vaka
Anadolu Efes'te 4 pozitif vaka
Formula 1'de ortalığı karıştıran iddia! Türk asıllı Dilara Şanlık'a yakın takip
Formula 1'de ortalığı karıştıran iddia!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.