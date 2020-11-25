Yıllar sonra çıkacağı müsabaka için 45 kilo veren Mike Tyson vegan olduğunu açıkladı

Boks efsaneleri 54 yaşındaki Mike Tyson ve 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasında düzenlenecek boks müsabakasına sadece günler kaldı.Bu zorlu müsabaka için hazırlanan ve yaklaşık 15 yıldır ringlere çıkmayan Mike Tyson, emekliliğinin pasını atmakla kalmadı aynı zamanda aşırı yemekten ve fazla kilolarından da kurtuldu. Müsabaka için sıkı bir çalışma programı uygulayan ve Good Morning America programına katılan Tyson, verdiği kilolara ve tuttuğu forma dair konuştu. Aktif olarak boksun içinde olduğu 1980’lerde ve 1990’lı yıllara kıyasla forma girmenin kendisini zorlayıp zorlamadığı sorulduğunda Tyson dürüst davrandı.

VEGAN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Tyson, "Çok zordu ama tek bir nedenden ötürü: 45 kilo vermek zorunda kaldım. Ama bunun dışında bunu kariyerim boyunca bunu hep yaptım.Vegan oldum. Eşim koşu bandına çıkmamı söyledi. 15 dakikalığına başladım ve zaman içinde bu süre iki saate çıktı. Spor salonuna gitmeye devam ettim, diyetimi uyguladım ve güzelim." dedi.

Tyson bunları söyledikten sonra üstündeki tişörtü çıkararak ne kadar sıkı çalıştığını daha iyi anlatabilmek için vücudunu gösterdi.Roy Jones Jr. ve Mike Tyson arasındaki müsabakanın 28 Kasım’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.





