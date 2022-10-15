Yıllar sonra itiraf etti! 'Fenerbahçe'ye gidiyordum ama Galatasaray'ı seçtim!' Emre Akbaba resmen açıkladı...

Galatasaray'dan Adana Demirspor'a transferiyle dikkat çeken Emre Akbaba, performansıyla da adından söz ettiriyordu. 2018 yılında Alanyaspor'dan Galatasaray'a attığı imzayla çok konuşulan Akbaba'nın Fenerbahçe'ye de gidebileceği iddia edilmişti. Milli futbolcu, yıllar sonra transferine dair itiraflarda bulundu. İşte Emre Akbaba'nın Fransız basınına yaptığı açıklamalar...

"BAZEN ORADA OYNAMAYI DÜŞLÜYORUM"

"Fransa'nın Brezilya'dan sonra en çok profesyonel oyuncu ihraç eden ikinci ülke olduğunu söyleyen çarpıcı bir istatistik gördüm. Fransa'da muazzam bir potansiyel var. Bazen Fransa'da ailemin, arkadaşlarımın önünde oynamayı düşlüyorum, güzel olurdu."

"DEDİKODULAR DUYDUM"

"Hakkımda bazı dedikodular duydum ama resmi teklif gelmedi. Bugün çok iddialı bir kulüp olan Adana Demirspor'da oynuyorum. Şu an iyi bir kadro ile şampiyonluk adayıyız, yani her şey yolunda gidiyor."

"ALANYASPOR F.BAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI AMA..."

"Alanyaspor, Fenerbahçe ile transferim için anlaşmıştı ama ben çocukluğumun, hayallerimin kulübü olan Galatasaray'a transfer olmayı tercih ettim. Ülkedeki bütün büyük kulüpler beni istedi ve bu beni mutlu etti ama benim için tercih seçeneği açıktı. Seçimimi kalpten yaptım. Ayrıca Şampiyonlar Ligi oynayacaktık. Bunu nasıl reddederim?"

"ETO'O BENİMLE ÇOK KONUŞTU"

"Antalyaspor'a kiralık döndüğümde, Eto'o benimle çok konuştu ve iyi bir oyuncu olduğumu söyledi. Kulüpten ayrılmak istiyordum ancak bunu kabul etmek istemedi. Ben böyle bir insanım, içimden gelen arzularımı aniden gerçekleştiririm. Kendimi tutmam imkansız."

"ALANYASPOR'A BORÇLUYUM"

"İkinci lige, Alanyaspor'a transfer olmayı tercih ettim. Bu geriye adım atmaktı ama daha sonra, daha yükseği hedeflememe olanak sundu. Galatasaray'da oynayabildiysem, Alanyaspor'a borçluyum."

