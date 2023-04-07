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Yıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'daki çekim hatası izleyicinin gözünden kaçmadı

07.04.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle hala çok izleniyor ve gündemden düşmüyor. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu'da öyle bir çekim hatası yapılmış ki yıllar sonra ortaya çıktı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'daki çekim hatası izleyicinin gözünden kaçmadı

4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan ve Türk televizyon tarihine damga vuran efsane dizi Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle hala çok konuşuluyor.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un sahneleri sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Aşk-ı Memnu'daki bir çekim hatası dikkatli izleyicisinin gözünden kaçmadı.

Dizide Beren Saat'in hayat verdiği Bihter karakteri bir yandan oturmuş makyajını yapıyor bir yandan da İPhone markalı cep telefonuyla konuşuyor. Fakat telefonuna dikkat ettiğimizde ters tuttuğunu görüyoruz.

beren saat

FİNAL SAHNESİ TARİHE GEÇTİ

Aşk-ı Memnu final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir. 2 sezondan oluşan dizi 24 Haziran 2010 tarihinde yayınlanan 79. bölümü ile final yaparak sona erdi.

Aşk-ı Memnu final sahnesi

Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara Mademoiselle De Courton (Deniz), Firdevs Yöreoğlu, Peyker Önal, Nihal Ziyagil ve Bülent Ziyagil ile diğerleri de dahil olur.

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