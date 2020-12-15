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  4. Yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin o klibinde oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin o klibinde oynamış

15.12.2020 15:32 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu klibinde rol aldığı ortaya çıktı. Sokullu ve Ekinci'nin yataktaki halleri ise dikkat çekti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'la paylaşan Birkan Sokullu, özel hayatı ve daha önce yer aldığı çeşitli projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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15 YIL ÖNCE KLİPTE OYNAMIŞ

2016 yılında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde Burcu Biricik ile başrol oynayan ve orada yıldızı parlayan Sokullu, oyunculuk kariyerinden önce klipte de rol aldı.

Yakışıklı oyuncu, 2005 yılında Tuğba Ekinci'nin popüler olan O Şimdi Asker albümünde yer alan Kutu Kutu şarkısının klibinde rol aldı. Oyuncunun klipte Ekinci ile samimi sahnelerinin olması da gözlerden kaçmadı.

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o dönem tüm genç erkekler tornadan çıkmış gibi Tarkan'a benziyordu..

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