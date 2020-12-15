Yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin o klibinde oynamış

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'la paylaşan Birkan Sokullu, özel hayatı ve daha önce yer aldığı çeşitli projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

15 YIL ÖNCE KLİPTE OYNAMIŞ

2016 yılında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde Burcu Biricik ile başrol oynayan ve orada yıldızı parlayan Sokullu, oyunculuk kariyerinden önce klipte de rol aldı.

Yakışıklı oyuncu, 2005 yılında Tuğba Ekinci'nin popüler olan O Şimdi Asker albümünde yer alan Kutu Kutu şarkısının klibinde rol aldı. Oyuncunun klipte Ekinci ile samimi sahnelerinin olması da gözlerden kaçmadı.

