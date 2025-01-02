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  4. Yıllar sonra setlere geri dönüyor! Gülben Ergen iddialı diziyle anlaştı

Yıllar sonra setlere geri dönüyor! Gülben Ergen iddialı diziyle anlaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.01.2025 10:22
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Dillere pelesenk olan şarkıları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiğimiz Gülben Ergen yıllar sonra setlere geri dönüyor. Ünlü sanatçı Pastel Film’in Kanal D için çekeceği “Piyasa” dizisiyle anlaşmaya vardı.

Yıllar sonra setlere geri dönüyor! Gülben Ergen iddialı diziyle anlaştı

Gülben Ergen yeni yıla iddialı bir giriş yapıyor. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı yeniden setlere dönme kararı aldı.

Gazeteci Birsen ALtuntaş'ın haberine göre; Gülben Ergen Pastel Film’in “Piyasa” dizisiyle anlaştı. Kanal D’de ekrana gelecek olan Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği iddialı dizinin senaryosu Mehmet Barış Günger imzası taşıyor.

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ROLÜ BİLE BELLİ OLDU

Serdar Gözelekli’nin yöneteceği dizi Alp Navruz ile İlayda Alişan’ı buluşturmuştu. Gülben Ergen “Piyasa” dizisinde ana kadrosunda yer alan gazetecilik yapan Ahssına çıkacak.

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Ocak’ta Bursa sahneleriyle sete çıkacak olan dizinin şubat ayının 2. haftası yayında olması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen
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