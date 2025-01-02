Yıllar sonra setlere geri dönüyor! Gülben Ergen iddialı diziyle anlaştı

Gülben Ergen yeni yıla iddialı bir giriş yapıyor. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı yeniden setlere dönme kararı aldı.

Gazeteci Birsen ALtuntaş'ın haberine göre; Gülben Ergen Pastel Film’in “Piyasa” dizisiyle anlaştı. Kanal D’de ekrana gelecek olan Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği iddialı dizinin senaryosu Mehmet Barış Günger imzası taşıyor.

ROLÜ BİLE BELLİ OLDU

Serdar Gözelekli’nin yöneteceği dizi Alp Navruz ile İlayda Alişan’ı buluşturmuştu. Gülben Ergen “Piyasa” dizisinde ana kadrosunda yer alan gazetecilik yapan Ahssına çıkacak.

Ocak’ta Bursa sahneleriyle sete çıkacak olan dizinin şubat ayının 2. haftası yayında olması planlanıyor.