Yıllarca çay servis ettiği SGK görevlilerinden Zonguldak'ın ilk EYT emeklisi olduğunu öğrendi

Kent merkezindeki çay ocağını 27 yıldır işleten 46 yaşındaki Öztürk, 2015'te sigorta primlerini tamamladı. Yaş şartı nedeniyle emekliliği bekleyen Öztürk, EYT'ye ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından evraklarını SGK İl Müdürlüğüne teslim etti.

İşlemlerinin tamamlanması sonrasında Öztürk, uzun yıllar çay servis ettiği kurum çalışanlarından kentteki ilk EYT emeklisi olduğu haberini aldı.

Öztürk, gazetecilere, evraklarını cuma günü teslim ettiğini ve emekliliği hak eden ilk kişi olduğunu öğrendiğinde sevindiğini dile getirdi.

Herkese emekliliğin nasip olmasını dileyen Öztürk, "Normalde 53 yaşında emekli olmam lazımdı, yaş şartı kalkınca 46 yaşında oldum. Evraklarım da hazırdı, evraklarımı düzenlediler. 'Hayırlı olsun ağabey, emekli yaptık sizi.' dediler. Müdür bey imzalamış. Yıllardan beri çay getirdiğim kurumdan ilk emekli olduğum haberini aldığım için çok mutluyum. Kurumda çalışan herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

