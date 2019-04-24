Yıllarca içinde ukde kalmıştı! Şimdi ise...

Sujata Setia eski çocukluk fotoğraflarına baktığında hiçbir büyüğüyle fotoğrafı olmadığını fark etti. Aslında babaannesine, anneannesine ve dedelerine fazlasıyla düşkün olan fotoğrafçı zamanında sahiplendiği kedi ve köpekleriyle bile karesi olduğunu ama büyükleriyle bir tane bile fotoğrafı olmadığını söyledi.

Canından çok sevdiği büyükannesi ve anneannesi vefat edince çok üzülen Sujata Setia dünyanın neresine giderse gitsin her zaman torun-anneanne ya da babaanne fotoğraflarını çekmeye söz verdi!

Sözünü tutan fotoğrafçı projesini şu sözlerle anlatıyor: "Bu proje çocukluk anılarımı yeniden yaşamamı Bunun dışında ise yaşlılarla tanışmak, onlarla konuşmak bana ders gibi geliyor. Onlardan çok şey öğreniyorum. Onların anılarını ölümsüzleştiriyorum. Böylece torunları benim yaşadığımı yaşamayacak."



