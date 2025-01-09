Yıllarca saklamış! Ankaralı Turgut'un kızı açıkladı... Babasının bir çocuğu daha varmış

15 Aralık 2024'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ankaralı Turgut'un çocukları arasında mezar taşı krizi yaşanmıştı. Kardeşlerinin yazdırdığı "Canım babamız" yazısını sildiren Eylem Boran, "Prim için kullandığın yazıyı kapattım" ifadelerini kullanmıştı.

Söylemezsem Olmaz yayınına katılan Eylem Boran bomba bir açıklamada bulundu. Ankaralı Turgut'un kızı babasının yıllardır sakladığı bir çocuğu daha olduğunu söyledi.

Ankaralı Turgut'un kızı konuşmasında "Kardeşim var babam bunu göstermedi. Annesi de zaten razı değil var olan bir şeyi gizlemek şey değil. Gündem etmek istemedik" dedi.

Eylem açıklamasında "Kız kardeşimin annesi Çorumlu. Bu bayandan bir kızı oldu 15 yıl oldu. Babam Ankara'da ev tuttu. Evlenmişlerdi nikahsız imam nikahlı evlilik dışı değil" dedi.

Ankaralı Turgut'ın sakladığı çocuğun da kendi soyadlarını taşıdığını söyleyen Eylem Boran "Babam çocuğun annesine araba vermişti. Babamla arasında sorun yoktu hastalık sürecinde de aradı" ifadelerini kullandı.