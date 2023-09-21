Yıllardır öldü sanıyordu! Ses sanatçısı Sakin Künar kızının yaşadığını Müge Anlı'da öğrendi

Atv'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı yine sosyal medyada gündem oldu. Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Merve Güzel, hiç görmediği babası Şahin Künar'ı aramak içi araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Anneannesi tarafından büyütülen Merve Güzel, arasının açık olduğu annesinden edindiği bilgiye göre ses sanatçısı olan babası Şahin Künar'a, annesinden ayrıldıktan sonra kendisinin öldüğünün söylendiğini, bu yüzden babasının bir kızı olduğunu bilmediğini söyledi.

Müge Anlı'nın, yıllardır hasretini çektiği babasıyla ilgili bilgisi sınırlı olan Merve Güzel'e müjdesi gecikmedi. Anlı, dakikalar içinde Merve Güzel'in aradığı babası Sakin Künar'a ulaştı.

"MERVE'YE DE SAHİP ÇIKACAĞIM"

Canlı yayına önce telefonla ardından görüntülü olarak bağlanan tanınmış ses sanatçısı Sakin Künar, "Bir kızım olduğunu programda öğrendim. Annesiyle bir geçmişim oldu. Evliyim, iki oğlum var. DNA testi olumlu sonuçlanırsa kızım Merve'ye de sahip çıkacağım" dedi.

Müge Anlı, ismiyle müsemma olduğunu söylediği baba Sakin Künar'ı, tavrından dolayı kutlarken dakikalar içinde verdiği müjde içinse "Tek rakibimiz Türk Hava Yolları" diyerek herkesi güldürdü.



