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  4. Yıllardır öldü sanıyordu! Ses sanatçısı Sakin Künar kızının yaşadığını Müge Anlı'da öğrendi

Yıllardır öldü sanıyordu! Ses sanatçısı Sakin Künar kızının yaşadığını Müge Anlı'da öğrendi

21.09.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı'da bugün şaşırtan bir olay yaşandı. Ankara'da yaşayan Merve Güzel isimli genç kız Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak hiç görmediği babasını aradı. Genç kızın 24 yıldır hasretini çektiği babasını Müge Anlı dakikalar içinde buldu. Merve Güzel'in babası tanınmış ses Sakin Künar olduğu ortaya çıktı. Künar, DNA sonucunun ardından Güzel'i de bağrına basacağını ifade etti.

Atv'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı yine sosyal medyada gündem oldu. Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Merve Güzel, hiç görmediği babası Şahin Künar'ı aramak içi araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Anneannesi tarafından büyütülen Merve Güzel, arasının açık olduğu annesinden edindiği bilgiye göre ses sanatçısı olan babası Şahin Künar'a, annesinden ayrıldıktan sonra kendisinin öldüğünün söylendiğini, bu yüzden babasının bir kızı olduğunu bilmediğini söyledi.

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Müge Anlı'nın, yıllardır hasretini çektiği babasıyla ilgili bilgisi sınırlı olan Merve Güzel'e müjdesi gecikmedi. Anlı, dakikalar içinde Merve Güzel'in aradığı babası Sakin Künar'a ulaştı.

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"MERVE'YE DE SAHİP ÇIKACAĞIM"

Canlı yayına önce telefonla ardından görüntülü olarak bağlanan tanınmış ses sanatçısı Sakin Künar, "Bir kızım olduğunu programda öğrendim. Annesiyle bir geçmişim oldu. Evliyim, iki oğlum var. DNA testi olumlu sonuçlanırsa kızım Merve'ye de sahip çıkacağım" dedi.

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Müge Anlı, ismiyle müsemma olduğunu söylediği baba Sakin Künar'ı, tavrından dolayı kutlarken dakikalar içinde verdiği müjde içinse "Tek rakibimiz Türk Hava Yolları" diyerek herkesi güldürdü.

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