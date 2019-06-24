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Yıllardır oraya girmeye çalışıyorlar! Hala pes etmediler

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 24.06.2019 09:40 | Son Güncelleme

Ken Chan ve Gosaku; yıllardır Hiroshima Onomichi Sanat Müzesi’ne girmek için bıkmadan usanmadan çaba harcayan iki kedi.

Yıllardır oraya girmeye çalışıyorlar! Hala pes etmediler

Yenilgiye uğradığınızda daha kaç kere aynı şeyi denemeye devam edersiniz; 1, 5, 15? Hayal kırıklıklarınızı bir kenara bırakıp daha iyisini yapmaya çalışmayı öğrenmiş olmanız gerekiyor. Eğer öğrenemediyseniz mutlaka Ken Chan ve Gosaku ile tanışmanız gerekiyor. Yıllarını Hiroshima Onomichi Sanat Müzesi’ne girmeye çalışarak geçiren bu iki kedinin pes etmeye biç niyeti yok gibi görünüyor.

Sanat aşığı inatçı kedilerimizle tanışın: Siyah olan Ken Chan, sarman ise Gosaku.

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İki kafadarın maceraları yıllar öncesine dayanıyor, Hiroshima Onomichi Sanat Müzesi’nde düzenlenen “Kediler – Mitsuaki Iwago Fotoğraf Sergisi”ne.

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Kedi fotoğraflarından oluşan bu serginin açılmasından birkaç gün sonra davetsiz bir misafir olarak Ken Chan ortaya çıkıyor ve sergi için en güzel doğal reklam oluyor.

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Müzenin güvenlik görevlisi o gün tek başına olan Ken Chan’in içeri girişine izin vermiyor.

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O günden sonra ortadan kaybolan Ken Chan Geçen yılın Mart ayında yeniden ortaya çıkıyor.

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Ancak bu sefer yalnız değil, yanında arkadaşı sarman kedi Gosaku’yu da getirmiş.

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Kediler açısından değişen hiçbir şey yok, bu sefer ikisi birden müzeye girmek için mesai harcamaya başlıyorlar.

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Müzenin güvenlik görevlileri için de değişen bir şey yok, onlar da bu iki sevimli arkadaşı dışarıda tutmak için çaba harcamaya devam ediyorlar.

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Bu iki kafadarın müzenin yakınlarında bir yerlerde yaşadıkları düşünülüyor, çünkü her gün bıkmadan usanmadan müzeyi yokluyorlar.

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Sonunda müze görevlileri bu kediler dünya ile tanıştırmak için sosyal medyadan fotoğraflarını atmaya, hikayelerini anlatmaya başlamış.

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Bugüne kadar sadece bir kere Ken Chan danışma masasının önüne kadar gitmeyi başarabilmiş.

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Henüz amaçlarına ulaşamasalar da en azından her defasında kafalarının ve karınlarının okşanmasıyla avunuyorlar. Ancak vazgeçmeyeceklerini bakışlarından anlamak mümkün.

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Bunun farkına varan müze onlar adına hediyelik eşyalar yapmaya bile başlamış, mesela bu çanta.

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