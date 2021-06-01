Yıllardır süren kavgada yeni gelişme! Seren Serengil yine Gülben Ergen'i hedef aldı: "Sen bulursun yolunu..."

Ünlüler camiasında yıllardır devam eden bir kavga var, Seren Serengil-Gülben Ergen kavgası. Eskiden bir gazinoda birlikte çalışan ve çok iyi dost olan ikilinin yediği içtiği ayrı gitmiyordu.

Söylediğine göre, Seren Serengil, sektöre yeni giren Gülben Ergen'e her konuda destek oluyordu. Ne olduysa oldu, ikilinin arasında neredeyse 30. yılına dayanan ve hiç bitmeyecekmiş gibi görünen bir kavga başladı. Özellikle Seren Serengil işi o kadar büyüttü ki, bir ara Gülben Ergen kendisinden bahsetmemesi için tedbir kararı çıkarttı. Bu karara uymayan Seren Serengil, 3 gün hapis yatmak zorunda kaldı. Ancak bu hapis de onun alışkanlıklarını değiştiremedi. Her konuyu bir şekilde Gülben Ergen'e bağlamayı başaran Seren Serengil'deki tek değişiklik, çoğu zaman isim vermeden Gülben Ergen'e göndermeler yapmaya başlaması oldu. Son paylaşımında da yine bu huyunun izleri vardı.

"Rol kapma peşinde"

Gülben Ergen'in son gelişmelere ve müzisyenlerin durumuna yönelik isyanı, yine Seren Serengil'in radarına girdi. Seren Serengil, isim vermeden Gülben Ergen'e seslendi: "Ay bu da hep rol kapma peşinde ya. Senin konserin mi var, sahneye mi çıkıyorsun? En son bir türkücünün kadrosuna girdin, oradan da kovuldun. Bırak, gerçekten çalışanlar ve şu anda mağdurlar serzenişte bulunsun... Sen nasıl olsa yolunu bulursun..."



