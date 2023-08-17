Yıllardır uygulanan kural değişiyor! UEFA'dan tarihe geçecek hamle

UEFA Süper Kupa karşılamasında 2023 yılının Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çaldı.

Karşılaşmaya Manchester City; Ederson, Kyle Walker, Manuel Akanji, Josko Gvardiol, Nathan Ake, Rodri, Mateo Kovacic, Phil Foden, Cole Palmer, Jack Grealish, Erling Haaland ilk 11'iyle başladı.

Sevilla'nın ilk 11'i ise Bono; Jesus Navas, Loic Bade, Nemanja Gudelj, Marcos Acuna; Juan Jordan, Ivan Rakitic, Oliver Torres, Lucas Ocampos, Erik Lamela, Youssef En-Nesyri'den oluştu.

Sevilla, 25'inci dakikada Acuna'nın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşu sonucunda bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 63'üncü dakikada Rodri'nin ortasında Palmer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Manchester City, skora dengeyi getirdi.

DİREKT OLARAK PENALTI ATIŞLARI

Karşılaşmanın normal süresinde başka gol olmayınca direkt penaltı atışlarına gidildi. İngiliz ekibinde, Haaland, Alvarez, Kovacic, Grealish ve Walker penaltıyı gole çevirdi. Sevilla'da ise Ocampos, Rafa Mir, Rakitic, Montiel penaltı noktasında hata yapmazken Gudelj'in penaltı vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Bu sonucun ardından rakibine penaltılar sonucunda toplamda 6-5 üstünlük kuran Manchester City, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

UZATMA DAKİKALARI KALKIYOR MU?

UEFA'nın kısa süre içinde uzatma dakikalarını kaldırıp direkt olarak penaltı atışlarına geçireceği konuşuluyor.

