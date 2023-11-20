Yılmaz Erdoğan ekrana geri dönüyor! İnci Taneleri dizisinden ilk kareler geldi

Uzun bir aradan sonra İnci Taneleri dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Yılmaz Erdoğan, dizinin senaryosunu üstlenirken, aynı zamanda 'Azem Yücedağ' isimli karaktere hayat verecek.

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Heyecanla beklenen dizinin setinden ilk kareler yayınlandı. İnci Taneleri dizisinin ilk karelerine sosyal medyada; 'Nihayet güzel bir dizi geliyor', 'Heyecanla bekliyoruz', 'Başrolde Yılmaz Erdoğan varsa orası iyidir' gibi yorumlar yapıldı.







