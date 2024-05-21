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  4. Yılmaz Erdoğan ile dudak dudağa görüntüleri ifşa edilmişti... Neden konuşmadığını anlattı: "Sizin kızınıza da..."

Yılmaz Erdoğan ile dudak dudağa görüntüleri ifşa edilmişti... Neden konuşmadığını anlattı: "Sizin kızınıza da..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.05.2024 16:18
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Yılmaz Erdoğan'la yaşadığı aşkla adından söz ettiren Cansu Taşkın konu ile ilgili ilk kez konuştu. İlişkinin iki günlük gösterilmesine tepki gösteren model, “Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım. Böyle gösterildiği için benim de ailem var. Herkes kendine gelsin ve haddini bilsin” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Erdoğan ile dudak dudağa görüntüleri ifşa edilmişti... Neden konuşmadığını anlattı: "Sizin kızınıza da..."

İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın, iki yıldır herkesten gizlediği bir mankenle aşk yaşadığı iddiası uzun süre magazin gündemde yer almıştı. Dedikoduların ardından da o ismin Cansu Taşkın olduğu söylenmişti.

Yılmaz Erdoğan'la yaşadığı aşkla adından söz ettiren Cansu Taşkın konu ile ilgili ilk kez konuştu. Model, ilişkinin iki günlük gösterilmesine tepki gösterdi.

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Antalya'da defileden döndüğünü söyleyen model, "14 yaşından beri defilelerde yer alıyorum. Bir günde Cansu Taşkın olmadım" dedi.

"ABARTILACAK BİR DURUM YOK"

Yılmaz Erdoğan ile aşkıyla gündem olan Taşkın, "Özel hayatımı özelimde yaşıyorum. Herkesin saygı duyması lazım. Hiçbir zaman ön planda tutmadım. Ön planda tutsaydım ilişki olduğu zaman yapardım. Özel hayatımı hiçbir zaman konuşmadım" diye konuştu.

Kardeşi Elif Vurgun'un paylaştığı video ve fotoğrafların izinsiz çekildiği iddiasına model, "Çok şey konuşuluyor. İki günlük ilişki gösterildiği ve dava açılacağı dendiği için yalanladım. Dava söz konusu olamaz, bir ilişki yaşandı. Allah herkesin yolunu açık etsin" yanıtını verdi.

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Taşkın, 'Görüntüler çıktıktan sonra Yılmaz Bey sizi aradı mı?' sorusuna, "Bu özel hayatım. Konuşup konuşmamam kimseyi ilgilendirmiyor. Abartılacak bir durum yok. İki günlük gösterildiği için kardeşim çıkar konuşur, abim de konuşur. Sizin kızınıza da böyle ithamda bulunursa sizin aileniz de ayaklanır. Her görüntü izin alınarak, benim telefondan çekilir. Kardeşim kendi insiyatifinde paylaştı. Özelde olan hiçbir şey paylaşılmadı. İki günlük ilişki gösterildi. Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım. Böyle gösterildiği için benim de ailem var. Herkes kendine gelsin" açıklamasını yaptı.

Snobmagazin'in haberine göre, Taşkın, haberlerin çıktığı dönem annesi ameliyat olduğu için konuşmadığını söyledi.

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Yılmaz Erdoğan
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