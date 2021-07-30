MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yılmaz Erdoğan’ın çiftliği riskli bölgede

Yılmaz Erdoğan’ın çiftliği riskli bölgede

30.07.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde organik bir yaşam süren Yılmaz Erdoğan'ın çiftliği ve film platosu, orman yangınlarının bulunduğu riskli bölgede yer alıyor.

Yılmaz Erdoğan’ın çiftliği riskli bölgede

Ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınlarına dün Muğla'nın Köyceğiz ilçesi de eklendi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, Yılmaz Erdoğan'ın çiftliği ve film platosu riskli bölgede bulunuyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; Yılmaz Erdoğan’ın çiftliği ve film platosu için şu an acil durum söz konusu değil. Rüzgarın yönünü değiştirmesi halinde alevlerin ünlü oyuncunun çiftliğine ve film platosuna yönelme olasılığı bulunuyor.

"İÇİMİZ YANIYOR"

53 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Düşbelen'imiz, köyümüz, Köyceğiz'imizin yanan ormanlarını BKM olarak sahipleneceğiz ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına destek olacağız... İçimiz yanıyor..." ifadelerini kullandı.

6103f7c286b2472414016f22

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNER"Haydi, annemize gidelim!""Haydi, annemize gidelim!"
Dünyaca ünlü isimden Türkiye paylaşımıDünyaca ünlü isimden Türkiye paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Manavgat'ta yeni orman yangını!

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

Yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor! İşte il il yangınların son durumu

Yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor! İşte il il yangınların son durumu

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Kayınvalidesi sosyal medyayı salladı!

Kayınvalidesi sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Beklenmedik haber! Instagram'dan açıkladı

Beklenmedik haber! Instagram'dan açıkladı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Mirasını bırakmıştı! Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

Mirasını bırakmıştı! Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

Ünlü oyuncu ve sevgilisine hapis istemi!

Ünlü oyuncu ve sevgilisine hapis istemi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.