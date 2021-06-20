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Yılmaz Kunt kimdir, nereli ve kaç yaşında? Baş Belası dizisi Doruk kimdir? Yılmaz Kunt sevgilisi kim?

20.06.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuk deneyimini ilk kez Gülümse Yeter isimli dizi ile yaşamış olan Yılmaz Kunt bu akşam ATV ekranlarında başlayacak olan Baş Belası isimli dizide Doruk Akkaya karakterini canlandıracak. Peki Yılmaz Kunt kimdir, nereli ve kaç yaşında? Baş Belası dizisi Doruk kimdir? Yılmaz Kunt sevgilisi kim? İşte yanıtı...

Yılmaz Kunt kimdir, nereli ve kaç yaşında? Baş Belası dizisi Doruk kimdir? Yılmaz Kunt sevgilisi kim?

İlk defa Gülümse Yeter isimli dizi ile ekran karşısına geçmiş olan Yılmaz Kunt, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Kunt, bu akşam ATV ekranlarında başlayacak olan Baş Belası isimli dizide Doruk Akkaya karakterini canlandıracak. Peki Yılmaz Kunt kimdir, nereli ve kaç yaşında? Baş Belası dizisi Doruk kimdir?

YILMAZ KUNT KİMDİR? BAŞ BELASI DİZİSİ DORUK KİMDİR?

19 Kasım 1994 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiş olan Yılmaz Kunt, Eğitimini Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. 2015 senesinde katılmış olduğu Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen Yılmaz Kunt, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanmış olan Gülümse Yeter dizisi ile yaşamıştır.

Yılmaz Kunt, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan Afili Aşk dizisinde Berk karakterine hayat vermiştir. 1,89 metre boyunda olan genç oyuncu 80 kilodur ve Akrep burcudur.

YILMAZ KUNT ROL ALDIĞI DİZİLER

Baş Belası / Doruk / 2021
Kırmızı Oda / Konuk Oyuncu (Haluk) / 2021
Afili Aşk / Berk / 2019
Gülümse Yeter / Sarp / 2016

BAŞ BELASI DİZİSİ DORUK KARAKTERİ

Baş Belası dizisinde cinayet büro ekibinin bir diğer genç üyesi, komiser yardımcısı Doruk Akkaya'dır. Spora düşkün ve oldukça atletik yapılıdır. Yakışıklı bir gençtir fakat farkında değilmiş gibi sessiz, sakin, hatta biraz çekingendir. Nermin'e karşı hissettiklerini zorlansa da içinde gizlemek için uğraşmaktadır. Karşılığı olmadığına, olmayacağına inanmakta. Şahin başkomiserini örnek alıyor ve onun gibi düşünmeye, onun gibi davranmaya çalışıyor.


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atv Baş Belası dizisi
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