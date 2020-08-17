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Yılmaz Morgül gelin arabasının önünü kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 16:09 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Yılmaz Morgül konser için gittiği Amasya'da gelin arabasının önünü kesti. Gelin ve damatla karşılıklı göbek atan Morgül bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Geçtiğimiz günlerde Yılmaz Morgül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendiği konuşmasıyla gündem yaratmayı başarmıştı. Kadın, çocuk ve hayvan cinayetleri için idamın geri gelmesini istediğini belirten Morgül'ün sözleri büyük ses getirmişti. Cumhurbaşkanına seslenişinin ardından Yılmaz Morgül konser için gittiği Amasya'da yeniden ses getirecek bir hareket imza attı.
Survivor programına halktan biri olduğunu ispat etmek ve gerçek Yılmaz Morgül'ü tanıtmak için katıldığını belirten sanatçı Amasya'da yolda yürüdüğü sırada hiç tanımadığı bir gelin arabasının önünü kesti. Gelin ve damadı arabadan indiren ünlü sanatçı yeni evlenecek çiftle davullu zurnalı göbek attı. Yılmaz Morgül'ün eğlenceli halleri ise takipçileri tarafından tam not aldı. Sosyal medya kullanıcılarının birçoğu ise gelin arabasından verilen harçlığın miktarını merak etti.

'NE ŞÖHRET NE PARA'

Başarılı şarkıcı sosyal medya hesabından "Halkın Morgülü'yüm" notuyla düğün halayındaki bu eğlenceli anları paylaştı. Videonun altına Morgül, "Çocukluğumdan beri düğün arabası gördüğümde mutlaka önünü kesmek, harçlık almak isterim. Amasya'da sabah saat 10.00'da gelin arabası görünce dayanamadı çocuk ruhum yine istediğini yaptım. Gelini damadı araçtan indirip oynadık. Ne şöhret ne para hiçbir şey beni değiştiremez. Halkın içinde, halktan biri, halkın Morgül'ü olduğum için çok mutluyum. Olduğunuz gibi olun, mutlu olun" ifadelerini kullandı.

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