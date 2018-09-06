MAGAZİN

Yılmaz Morgül gözyaşlarına boğuldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Yılmaz Morgül, Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyon Kocatepe'de orduları yönettiği bölgede bulunan siperi ziyaret etti, gözyaşlarını tutamadı.

Yılmaz Morgül gözyaşlarına boğuldu

54 yaşındaki ses sanatçısı Yılmaz Morgül, Afyon'da Mustafa Kemal Atatürk'ün orduları yönettiği siperleri ziyaret etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

O anları Instagram hesabından paylaşan Yılmaz Morgül, gözyaşlarına hakim olamadı.

Siperlerde çekildiği videoyu sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı;

"Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyon Kocatepe'de orduları yönettiği siperde sözün bittiği yerde bulunmanın onurunu yaşadım . Her zaman, her yerde, her nefeste, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder, dünyanın örnek aldığı lider Atatürk'ün özdeyişiyle Ne Mutlu Türküm Diyene"

İşte Yılmaz Morgül'ün paylaşımı;


PARTNERAntalya'da tarlalar halı açtıAntalya'da tarlalar halı açtı
Uçakta kavga! Hande Yener'in oğlu tacizciyi yumrukladı Uçakta kavga! Hande Yener'in oğlu tacizciyi yumrukladı
Pazartesi günü ameliyat olan Fulden Uras'tan haber var Pazartesi günü ameliyat olan Fulden Uras'tan haber var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yılmaz morgül afyon kocatepe atatürk

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Hıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldır

Hıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldır

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
aferem sevmem seni ama degerleri gezip gormeyi ihml etmmşsin kocatepe cogu kimse bilmez
Diğer Haberler
'Demet Akalın'ın kayınbiraderi evrakta sahtecilikten gözaltına alındı'

'Demet Akalın'ın kayınbiraderi evrakta sahtecilikten gözaltına alındı'

Uçakta kavga! Hande Yener'in oğlu tacizciyi yumrukladı

Uçakta kavga! Hande Yener'in oğlu tacizciyi yumrukladı

Pazartesi günü ameliyat olan Fulden Uras'tan haber var

Pazartesi günü ameliyat olan Fulden Uras'tan haber var

Gülse Birsel'den estetik açıklaması

Gülse Birsel'den estetik açıklaması

50 bin lira tazminat istedi

50 bin lira tazminat istedi

Hadise'nin cesur göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı!

Hadise'nin cesur göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.