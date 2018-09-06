Yılmaz Morgül gözyaşlarına boğuldu

54 yaşındaki ses sanatçısı Yılmaz Morgül, Afyon'da Mustafa Kemal Atatürk'ün orduları yönettiği siperleri ziyaret etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

O anları Instagram hesabından paylaşan Yılmaz Morgül, gözyaşlarına hakim olamadı.

Siperlerde çekildiği videoyu sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı;

"Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyon Kocatepe'de orduları yönettiği siperde sözün bittiği yerde bulunmanın onurunu yaşadım . Her zaman, her yerde, her nefeste, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder, dünyanın örnek aldığı lider Atatürk'ün özdeyişiyle Ne Mutlu Türküm Diyene"

İşte Yılmaz Morgül'ün paylaşımı;



