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Yılmaz Morgül kimdir? Survivor'da Evrim partneri oldu! Yılmaz Morgül Survivor'da ne zaman yarıştı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 23:00 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Survivor 2020 bayram özel yayınındaki Anlat Bakalım'da yarıştı. Survivor Evrim ile partner olan Yılmaz Morgül, yıllar önce Survivor'da da mücadele etmişti. Peki Yılmaz Morgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Yılmaz Morgül hakkında merak edilenler.

Yılmaz Morgül kimdir? Survivor'da Evrim partneri oldu! Yılmaz Morgül Survivor'da ne zaman yarıştı?

Yılmaz Morgül yıllar önce mücadele ettiği Survivor yarışmasına konuk oldu. Survivor Anlat Bakalım yarışmasında Evrim ile partner olan Morgül, Survivor 2016'da ünlüler takımında yarışmıştı.

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YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Yılmaz Morgül, 14 Ocak 1964 tarihinde İstanbul, Beykoz’da doğdu. İlk, orta ve lisede şarkılar söyledi, korolarda yer aldı, tiyatro oyunlarında roller üstlendi. Onbir yaşına geldiğinde Yurdaer Doğulu Müzik Merkezi’nde müzik eğitimine başladı.İshakağa İlkokulu, Ziya Ünsel Ortaokulu, Ferit İnal Lisesi, Kadıköy Belediye Konservatuarında eğitim gördü. Üsküdar, Kalamış, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy Musikî Cemiyetleri’nden dersler aldı.1988 yılında ilk olarak Adana’da Divan Otel’inde assolist olarak sahneye çıktı. “Elveda İstanbul” adındaki ilk albümünü 1995 yılında çıkardı. 1996 yılında çıkardığı ikinci albümünde Orhan Gencebay‘ın “Dertler Benim Olsun”, Cengizhan Altuntaş ve Mehmet Ilgın‘ın “Ağlama Değmez Hayat”ını kendi tarzıyla yeniden seslendirdi. Zeki Müren‘in unutulmaz filmlerinden biri olan “Bahçevan”ın aynı isimli şarkısını yeniden okudu.1994 yılında “Elveda İstanbul” şarkısıyla artık bütün ülkenin tanıdığı bir sanatçı oldu.“Gökkuşağı” adında Türkiye’yi tanıtan programı sundu.1997 yılında çıkardığı Üçüncü albümü “Masum Yalanlar”da çıkış parçası, “Her Kuşun Eti Yenmez” isimli Serdar Ortaç şarkısı oldu.Avustralya‘nın Brisbeyn şehrinde 1997 yılında 32 ülkenin katıldığı Güney Pasifik Şarkı Yarışmasına “Uluslararası Star”konumuyla katılıp “En İyi Yorumcu” ödülü aldı.Levent Kırca – Oya Başar ile “Olacak O Kadar TV”de bir yıl çalıştı.Cilt kanserine yakalandı, Yedi yıl boyunca Amerika’da tedavi gördü.Olay TV’de “Yılmaz Morgül Şov” isimli bir program yaptı.Acun Ilıcalı tarafından Survivor 2016’ya davet edildi ve Survivor’da yarışmacı oldu.

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