Yılmaz Morgül: Rap müzik yapan herkesi kınıyorum!

Ünlü şarkıcı, “Rap müzik yapan herkesi şiddetle kınıyorum. Annelere babalara sesleniyorum, çocuklarınıza bunları sanatçı veya yorumcu olarak dinletmeyin" dedi.

Yılmaz Morgül, "Bu şarkı sözlerinde isyan var, küfür var, yasaklı madde var. Ben bunları bir sanatçı olarak söylemeliyim" sözleriyle dikkat çekti.

Yılmaz Morgül, 14 Ocak 1964 yılında İstanbul Beykoz'da dünyaya geldi. Kariyerine Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri alarak başlayan Yılmaz Morgül, 1988 yılında Adana'da sahne almaya başladı. İlk albümü olan Elvada İstanbul'u 1995 yılında çıkardı. Peki Yılmaz Morgül kimdir?

