Yılmaz Morgül'ün acı hikayesi! Gelinim Mutfakta'da gözyaşlarıyla anlattı

Gelinim Mutfakta bu hafta Yılmaz Morgül’ün sunumuyla ekrana geldi. Programda eğlenceli anlar yaşanırken Yılmaz Morgül, bir anısını anlatarak duygu dolu anlar yaşattı.

Yılmaz Morgül, Yeşim ve kaynanası Beyhan Hanım arasındaki tartışma sonrası acı bir hikaye anlattı. Annesinin yatağa bağımlı hale nasıl geldiğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

STÜDYOYU TERK ETTİ

Onun ağlaması stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Yılmaz Morgül daha fazla dayanamadı ve stüdyoyu terk etmek zorunda kaldı. Onun gitmesiyle yarışmacılar buruk anlar yaşadılar.



