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  4. Yılmaz Morgül'ün acı hikayesi! Gelinim Mutfakta'da gözyaşlarıyla anlattı

Yılmaz Morgül'ün acı hikayesi! Gelinim Mutfakta'da gözyaşlarıyla anlattı

09.12.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasını sunan Yılmaz Morgül, annesinin sağlık durumunu anlattığı anlarda gözyaşlarına boğuldu. Annesinin alzheimer hastası olduğunu anlatan Morgül, "Annem yatalak, her gün ona baktığımda çok üzülüyorum. Bebek gibi hiçbir şey söyleyemiyor" dedi.

Gelinim Mutfakta bu hafta Yılmaz Morgül’ün sunumuyla ekrana geldi. Programda eğlenceli anlar yaşanırken Yılmaz Morgül, bir anısını anlatarak duygu dolu anlar yaşattı.

Yılmaz Morgül, Yeşim ve kaynanası Beyhan Hanım arasındaki tartışma sonrası acı bir hikaye anlattı. Annesinin yatağa bağımlı hale nasıl geldiğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

STÜDYOYU TERK ETTİ

Onun ağlaması stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Yılmaz Morgül daha fazla dayanamadı ve stüdyoyu terk etmek zorunda kaldı. Onun gitmesiyle yarışmacılar buruk anlar yaşadılar.


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Yılmaz Morgül Gelinim Mutfakta
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