Yılmaz ve Tekli’den ‘birlik’ çağrısı

Yılmaz: “Acımız çok büyük. Gün bir olma, beraber olma günüdür” Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptığı açıklamada, Suriye’nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hain saldırıyı kınadı. Türk Milleti olarak çok derin bir acı yaşadıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Mübarek gecede aldığımız acı haberle yüreğimiz yandı. Acımız çok büyük. Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib’de görev yapan askerlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diliyorum” dedi. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Yılmaz, “Milletimiz, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. Gün bir olma, beraber olma, birlikte aynı cephede, aynı şuur ve ruhta buluşma günüdür. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun, zalimlere, hainlere lanet olsun” diye konuştu.

Tekli: “Devletimizin yanındayız”

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan 33 Mehmetçiğin Türk ulusunun yüreğini yaktığını belirten MTOSB Başkanı Sabri Tekli de “Devletimizin her zaman yanındayız” mesajı verdi.

Tekli açıklamasında, “Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Böylesine önemli günlerde Türk milleti her zaman birlik ve beraberlik içerisinde, fedakarca hareket etmiştir; bundan sonra da bu böyle olacaktır. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bölgede bulunan kahraman askerlerimize yönelik düzenlenen hain saldırılara misliyle karşılık verileceğinden kuşkumuz yok. Bizler Türk sanayicileri olarak daha fazla üretip, ülkemizin kalkınmasında lokomotif rol almaya devam edeceğiz. Kahraman askerlerimizin kanının yerde kalmayacağından şüphemiz yok. Bu alçak saldırıda hayatlarını kaybederek şehit olan tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorum. Tüm ülkemizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.