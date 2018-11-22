Yılmaz Vural: Ali Koç oldukça benim Fenerbahçe'de teknik direktör olma şansım çok fazla

Teknik Direktör Yılmaz Vural, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk oldu. Programda 40 soruya yanıt veren Vural, "Başkan Ali Koç olduğu müddetçe Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmanız imkansız mı?" sorusuna, "Aksine, başkan Ali Koç oldukça benim Fenerbahçe'de teknik direktör olma şansım çok fazla. Çünkü arkadaşlığımız, dostluğumuz olan birisi. Beni de çok iyi tanır. Sanmıyorum Ali Koç'un benle ilgili böyle bir düşüncesi olduğunu" dedi.

'Ali Koç'un bana söylediği bir şey vardı...'

Ali Koç'la ilgili 20 sene önce yaşadığı bir anısını da anlatan Vural, "Ben Ali Koç'a ismiyle hitap ediyorum. Çünkü öyle bir yakınlığımız var. Bir yerde oturduk sohbet ettik. O zaman çok gençti. Bana söylediği bir şey vardı; 'Hocam en büyük idealim bu takıma başkan olmak.' Ne güzel bak o idealine sahip oldu. Sıra bizde. Bizim de en büyük idealimiz bu tür takımlar. İnsanların hayal etmesi kadar güzel bir şey yok. Bak gerçekleşen bir hayal oldu onunki. Ve şu anda da Türkiye mutlu onunla. Bırakın Fenerbahçe'yi, onun başa gelmesinin Türk futboluna bir şeyler katacağı, Fenerbahçe'ye farklı bir boyut kazandıracak kanaatinde herkes" şeklinde konuştu.