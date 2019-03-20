Yılmaz Vural: Beşiktaş'ı çalıştırmayı elbette isterim

Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, kendisine yöneltilen "Beşiktaş'ı çalıştırır mısınız?" sorusunu yanıtladı.

Vural, A Spor'da yaptığı açıklamada "Beşiktaş gibi büyük bir takımın teknik direktörü olmayı kim istemez?" derken, "İstemez misiniz Beşiktaş gibi büyük bir takımın teknik direktörü olmak? Tabiki istersiniz. Ama varsayımla konuşmak istemem. Böyle bir şey nasip olmayacağını biliyorum. Burak baya iyi oynuyor, iştahla oynuyor. Kendini yeniden kanıtlamak gibi bir arzusu var. Transferi biraz problemliydi, homurdanma vardı ama artık gollerden sonra kral deniyor tabi ki." cevabını verdi.

Tecrübeli teknik adam, konuşmasının devamında Beşiktaş'ın geçtiğimiz 3-4 sezon içerisinde oldukça keyif veren bir futbol izlettiğini belirtirken, "Beşiktaş, 3-4 seneden beri yüzümüzü güldüren, keyif veren bir takım. Beşiktaş'ın her maçına hemen hemen gittim, büyük keyif aldım. Ofansif, direkten dönen toplar vesaire... Seyircinin kendisinden bekleneni veren bir takımdı. Tabi sonradan o takım dağıldı." dedi.