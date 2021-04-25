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Yılmaz Vural'dan duygusal anlar! Göz yaşlarını tutamadı...

25.04.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Erzurumspor, Gaziantep'i 3-2 mağlup etti. Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural maç sonu gözyaşlarını tutamadı.

Yılmaz Vural'dan duygusal anlar! Göz yaşlarını tutamadı...

Süper Lig'de ilk beş hesapları yağan Gaziantep FK ile kümede kalma savaşı veren Erzurumspor karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Erzurumspor oldu.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Ricardo Gomes, 59. dakikada Hasan Hatipoğlu ve 81. dakikada Buğra Çağıran kaydetti. Gaziantep FK'nın golleri 69 ve 90. dakikalarda Muhammet Demir'den geldi.

Gaziantep FK'da BB Erzurumspor maçı kamp kadrosuna kaleci Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin alınmadı. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, üç futbolcunun Kasımpaşa maçında bahis oynadığı yönelik duyumlar olduğu için kadroya alınmadığını açıkladı.

Ligde son üç maçını kazanan Erzurumspor puanını 37'ye yükseltti. Dört maçtır kazanamayan ve son iki maçında mağlup olan Gaziantep FK 51 puanda kaldı.

Süper Lig'de perşembe günü Gaziantep FK, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Başakşehir'i ağırlayacak.

YILMAZ VURAL GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

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(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural göz yaşlarını tutamadı. 68 yaşındaki deneyimli Yılmaz Vural'ı teknik ekibindeki arkadaşları sakinleştirdi.

"ÇOCUKLARIM BENİM"

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(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Galibiyeti değerlendiren Yılmaz Vural "Çocuklarımızı uyardık. Sağ olsunlar laf dinliyorlar, ohh yavrularım benim. Bu çocuklar kaybediyordu, artık kazanıyorlar. Bu çocuklar aynı çocuklar, mesaj verdim mi?" dedi.

AĞLAMA NEDENİ

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(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Ağlamasının nedenini açıklayan Yılmaz Vural "Maç sonu duygulandım. O duygum aslında bize olan değersizliği ifade ediyor. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin olaylarıyla değerlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim." ifadelerini kullandı.

"HERKES KENDİ MERASINDA KALSIN"

Erzurumspor'da problem yaşamadan süreci yönettiğini anlatan Yılmaz Vural "Çocuklarım, beni kısa sürede kabullendi. Herkes kendi mecrasında kalsın! Antrenör antrenörlüğünü, yönetici yöneticiliğini, oyuncu da oyunculuğunu yapsın. Bu söylediklerimin başarısıdır. Yönetim, 1 dediğimi 2 etmiyor. Oyuncu da görüyor, para kazanıyor. Kendi geleceğini kazanıyor. İyi olmak kimseye bir şey kaybettirmiyor. Yendiğimiz takım, ligin kalburüstü takımı. Evlerinde kaybetmiyorlar. 1. devre tek pozisyonları yok. 4-0 olabilirdi maç. Futbolda sonucu ertelerseniz, başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. Yendik çok şükür. Muhammet Demir'i de iki gol attığı için tebrik ettim. 36 yıl, dile kolay. Hepsi bizim çocuklarımız." açıklamasını yaptı.

"ŞİMDİ KAFA KAFAYA GELDİK"

Kümede kalma savaşı hakkında konuşan Yılmaz Vural "Şimdi ancak kafa kafaya geldik. Kasımpaşa, Fenerbahçe ile oynadıktan sonra bay geçecek. Biz, Başakşehir ile oynayacağız. Çok güzel fikstür yapmışlar, kımıldayacak yer yok. Halis Özkahya çok iyi maç yönetti, isteyince oluyor. Allah'a şükürler olsun, dualarımızı geri çevirmedi. Bizimkiler, Gaziantep'inkinden baskın çıktı." dedi.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
hiç gerek yok,zaten antep yatmış...yatan yatana...kahrolası bahis futbolun içine etti...sadece türkiyede değil,tüm dünyada aynı rezillik...uefa+bahis şirketleri +klupler+mafya=futbol
Başlangıçta başarılı olamayacağını düşündüm ama yanıldım. Umarım emeğinin karşılığını alırsın.
Ağlama hocam teknik adamım diye geçinenlerden bin kat daha iyisin

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