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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması

08.06.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural, Başkan Ali Koç'a göreve hazır olduğu yönünde mesaj gönderdi.

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması

Son olarak Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, sosyal medyada yayım yapan bağımsız ekran kanalında açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli kulübü çalıştırmak istediğini birçok kez dile getiren deneyimli hoca, teknik direktör arayışı içinde olan Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Futbolda çok donanımlı olmasına karşın, değerini bulamadığını belirten Vural, "Bu liglerde 35 seneyi tamamladım. 16 yaşından beri lisanslı futbolcu oldum. Eğitimse, Almanya'dan Alman hoca getirmek istiyorlar. Benim yaptığım eğitimi Almanya'da kaç tane hoca yapmıştır? Toplasan 5 kişi değildir. Tüm eğitimlerden geçmiş, 35 senede, 30 farklı takımla çalışmış, 800'e yakın maç idare etmiş bir antrenör olarak; deneyimse deneyim, yabancı dilse yabancı dil, Türkiye'yi tanımaksa 7 coğrafi bölgede birçok takımı çalıştırdım... Federasyonuydu, çalışanıydı, medyasıydı bu konuda her türlü soruya cevap verebilecek durumdayım Allah'a şükür." dedi.

"ALİ BEY'E SESLENİYORUM..."

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenen Vural, "Ali Bey'e sesleniyorum. Biz hazırız, ben hatta düşünmüyor değilim yani, benimde arkadaşım, dostum yani. Bir arkadaşı dostu olarak ben ondan rica ediyorum. Bir yarım saat benimle konuşsun. Müsaade etsin de biz de futbol hakkında bir şeyler söyleyebilecek, konuşabilecek durumda olduğumuzu ifade edelim. Bu konuda çok iddialı konuşuyorum. Ben bu yeterliliğimle, bu eğitimimle, bu deneyimle çok iddialı bir şekilde yöneteceğimi düşünüyorum." sözleriyle sarı lacivertli kulübün başına gelmesi durumunda başarılı olabileceğini belirtti.

"ŞAMPİYON YAPARIM"

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapar mısınız?" şeklinde gelen soruya Yılmaz Vural, "Bu kadroya ilaveler yapılırsa yaparsınız. Neden olmasın?" şeklinde yanıt verdi.


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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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