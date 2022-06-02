Yılmaz Vural'dan Jorge Jesus için olay iddia! Daha imzası bile kurumadı...

Süper Lig'in efsane isimlerinden Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus hakkında flaş ifadeler kullandı. İmza atmasının üstünden daha bir gün bile geçmeyen Portekizli teknik adam için eleştiriler geldi.

"BAŞARILI OLMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Portekizli teknik adamın oyuncu yönetimine dikkat etmesi gerektiğini belirten Yılmaz Vural, "Jesus istediği kadar iyi antrenör olsun eğer oyuncuları iyi yönetemiyorsa, onları anlayamıyorsa, iyi yaklaşamıyorsa bir yabancının ülkede başarılı olması söz konusu olamaz. Derwall'e 'bu ülkede ne öğrendiğini' sordum. 'Bu ülkede başarılı olan dünyanın her yerinde olur oğlum' dedi bana. 'Neden' dedim. 'Bizim Avrupa’da önce iş sonra insan gelir. Burada önce insan sonra iş geliyor' dedi" ifadelerini kullandı.

"ZAVALLI ÇOCUĞA 'KAL' BİLE DEMİYORLAR'"

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de görev almaya devam etmesi gerektiğini belirten Yılmaz Vural, "Böyle hitap ettiğim için özür dilerim ama zavallı çocuğa burada kal bile demiyorlar. İşin bitti sen git. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde eleme oynayacak, ligi 2. bitirmiş. Bu çok büyük bir başarı. Ayıptır! Benim için acıyor. 7 milyon 500 bin euro verecekler. 500 bin euro istesek sen ne istiyorsun derler. Türkiye başka ülkeye benzemez. İnşallah Fenerbahçe başarılı olur tabii ki" açıklamasını yaptı. (Milliyet)



