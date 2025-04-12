Yılmaz Vural'dan Jose Mourinho'ya küfürlü cevap! "Okan Buruk'a yaptığını bana yapsa onu..."

Türk futbolunun efsane figürü Yılmaz Vural, Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşanan burun sıkma meselesine değindi ve flaş ifadeler kullandı.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda oynadığı ve sarı-kırmızılıların kazandığı maç sonrası hakemlerin önünde ilginç bir olay yaşanmıştı. Jose Mourinho'nun burnunu sıkması sonucu yerde kalan Okan Buruk'un o anları dünya gündeminde de yer almıştı.
Konu hakkında Ekol TV'ye konuşan Yılmaz Vural, "Mourinho o hareketi bana yapsa onu s.... Şaka bir yana, Okan Buruk benim kardeşim. Dünyanın en iyisi Mourinho'yu getirdiniz yine olmuyor. Mourinho, Türkiye'nin ortamını çözene kadar iş işten geçer." dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum