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Yılmaz Vural'dan Kerem Aktürkoğlu ve Jose Mourinho sözleri: ''Çok güvenilir bir isim derken...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.11.2024 20:20
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Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Benfica'da gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vural, milli futbolcunun Portekiz'e transferini değerlendirerek, ''Adamlar yalvarıyor, 100 milyon euro'luk çıkış bedeli koyalım diye.'' ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural'dan Kerem Aktürkoğlu ve Jose Mourinho sözleri: ''Çok güvenilir bir isim derken...''

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, beIN SPORTS'da gündeme dair açıklamalar yaptı.

ARDA GÜLER HAKKINDA

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Milli futbolcularımızdan Arda Güler hakkında konuşan Yılmaz Vural, "Arda geldi Gençlerbirliği'nden, 300 bin lira falan verdi Fenerbahçe. Gördüler çabuk, ayağı iyi. İstanbul'a geldi, burada oynadı ve gitti" sözlerini sarf etti.

''85 MİLYONDAN KEREM AKTÜRKOĞLU ÇIKTI!''

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Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da gösterdiği performansa değinen Vural, "85 milyondan Kerem Aktürkoğlu çıktı. Çocuk burada ne oynuyor, orada ne oynuyor. Her maç gol atıyor.'' dedi.

O BEĞENMEDİĞİNİZ KEREM

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Aktürkoğlu hakkında açıklamalarına devam eden tecrübeli çalıştırıcı, ''O beğenmediğiniz Kerem harikalar yaratıyor. Adamlar yalvarıyor 100 milyon euro çıkış bedeli koyalım diye. Futbol zorluklardan gelen insanların daha başarılı olduğu bir iştir" şeklinde konuştu.'' ifadelerini kullandı.

MOURINHO SÖZLERİ

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya da ayrı bir parantez açan Vural, "Mourinho'nun, Türk futbolunun PR'ı adına korunması gerekiyor. Türkiye getirilmiş çok önemli bir teknik direktör. Buraya gelmiş isimli teknik direktörleri yollayalım da başkası gelsin mantığıyla yaklaşmamak gerekiyor. Çok güvenilir bir isim derken Galatasaray çatışmasının içine girdi ve Türk futbolunun yarısını karşısına aldı. O da başladı hakem yüzünden oldu, şundan bundan oldu demeye" şeklinde konuştu.

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José Mourinho Kerem Aktürkoğlu Yılmaz Vural Arda Güler fenerbahçe
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