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Yılmaz Vural'dan olay olacak 'cinsellik' açıklaması: 'Bir futbolcu istediği gün...'

14.04.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunun en renkli simalarından Yılmaz Vural, katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarıyla gündem oldu. Tecrübeli teknik adama kendisine yöneltilen Eskiden futbolcular haftada bir cinsel ilişkiye girer, evine haftada bilmem kaç kere gider. Artık böyle şeyler kalmadı değil mi?" sorusuna oldukça ilginç bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Yılmaz Vural'dan olay olacak 'cinsellik' açıklaması: 'Bir futbolcu istediği gün...'

Türk futbolunun en renkli simalarından olan ve şu sıralar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u çalıştıran 70 yaşındaki tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, YouTube'da Armağan Çağlayan'ın programına katılırken, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

Armağan Çağlayan, "Bütün mesleklerin yapılma biçimi değişti. Globalleşme ile başka bir şey oldu meslekler. Eskiden futbolcular haftada bir cinsel ilişkiye girer, evine haftada bilmem kaç kere gider. Artık böyle şeyler kalmadı değil mi?" diye sordu.

"ADALE DAYANIKLILIĞINI KAYBEDİYOR"

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Bu sorunun üzerine Yılmaz Vural, "Var. Teknoloji bunları değiştirmedi. Seks yapma sayılarını değiştirmedi mesela" diyen Yılmaz Vural "Fiziksel bir aktivite bu ama onun bir ölçüsü var. Antremanla vücutlarında zaten büyük bir hücre kaybı var, bir de siz bunu seks ile kaybediyorsunuz. Sprem de bir hücre sonuçta bunu da yerine koymak gerekiyor çünkü adale dayanıklılığını kaybediyor."

"BİR FUTBOLCU İSTEDİĞİ GÜN SEKS YAPAMAZ"

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"Bunun belli günlerde olması lazım" diyen Vural, Bir futbolcunun istediği gün seks yapamaz, direnci kırılır çıktığı zaman sahaya sakatlanma riski olur. Yani çok zor meşakatli bir iş aslında sporcu olmak. Maçtan sonra çok riskli maç akşamı çok riskli, onun için dinlendiğiniz bir günden sonra bu işleri yaparsanız sakatlanma riski ortadan kalkar.

"SALI'YI BEKLEYELİM"

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Konuyla alakalı son olarak bir espri de yapan Vural, "Kız arkadaşına dur diyor bugün pazartesi, salıyı bekleyelim falan" diyerek stüdyoyu kahkaya boğdu.

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