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Yılmaz vural'dan olay yaratacak Jose Mourınho sözleri! Şampiyonluk favorisini açıkladı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.09.2024 20:52
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Deneyimli teknik adamlardan Yılmaz Vural, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in gündemini değerlendirirken, şampiyonluk iddiası için de dikkat çekici yorumlar yaptı. Aynı zamanda Vural'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında söyledikleri de gündeme oturdu.

Yılmaz vural'dan olay yaratacak Jose Mourınho sözleri! Şampiyonluk favorisini açıkladı...

Teknik direktör Yılmaz Vural Türk futbolunun gündemini değerlendirdi ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Vural, şampiyonluk adaylarını açıkladı ve Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

''MOURINHO BU SORUNU YAŞIYOR...''

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Mourinho'nun sadece ismi ile Türkiye'de şampiyonluk olamayacağını vurgulayan Vural "Türkiye'ye geldiğinizde insan çözmek çok zor. Bence de Mourinho bu sorunu yaşıyor. Defalarca Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş, Premier Lig'i kazanmış. Uzmanlığı çok üst düzeyde. Ama Mourinho geldi, şampiyon olacak diye bir şey yok. Burada insan ilişkilerini yönetmek çok zor. Mourinho, Fenerbahçe'de 3 senede 45 milyon Euro alacak. Biz Türk antrenörü olarak 1 milyon Euro istesek, 'kulübü mü satın alıyorsun' diye tepki gösteriyorlar." dedi.

"FAVORİ BEŞİKTAŞ"

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Şampiyonluktaki favorisinin Beşiktaş olduğunu dile getiren Yılmaz Vural, ''Samet Aybaba'nın, Feyyaz Uçar'ın göreve getirilmesi çok önemli. Beşiktaş'ta tam bir ekip çalışması var. Antrenörün tek başına bu havayı yaratması mümkün değil. Kulüp başkanını çok önemli uluslararası ilişkileri var. Tam kendi ihtiyaçlarına göre oyuncu seçtiler. Takım içi dinamiği oluşurdular ve antrenöre çok iyi bir kadro verdiler. Transferlede antrenörün çok büyük katkısının olduğunu sanmıyorum. Elbette fikrini almışlardır; ama aslı başarı yönetimin. Van Broncost çok şanslı bir antrenör. Önüne her şeyi hazırlayıp koydular. Başlangıç itibariyle şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş, sonra Fenerbahçe, Galatasaray çok hırpalandı. Sonra değişir mi bilmiyorum, ama başlangıç itibariyle Beşiktaş. Şenol Günei'e hoşgörülü bakılır ve serbest bırakılırsa Trabzonspor da başarılı olabilir, ama şu ana kadar iyi görünmediler. Fenerbahçe'de başarısızlığa tahammül yok. İyi sonuçlar olmadığı zaman Mourinho'ya çok büyük tepki gösterirler. Bu nedenle işi zor görüyorum Fenerbahçe tarzını değiştirirse Beşiktaş'la kafa kafaya gider. Değiştirmezse favori Beşiktaş. Fenerbahçe sabrını geliştirmeli'' şeklinde konuştu

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Süper Lig José Mourinho Yılmaz Vural beşiktaş fenerbahçe
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