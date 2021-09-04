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Yılmaz Vural'dan olay yaratan Balotelli açıklaması

04.09.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, Adana Demirspor'da Samet Aybaba'nın ayrılığını değerlendirdi. Vural, Mario Balotelli'nin Fenerbahçe maçından sonra otelde puro içerken telefonda bir kulüp oyundan çıkarılmasıyla ilgili konuştuğunu söyledi.

Yılmaz Vural'dan olay yaratan Balotelli açıklaması

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, Samet Aybaba'nın Adana Demirspor'dan ayrılmasıyla sonuçlanan süreci değerlendirdi. Vural, İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin Adana'da oynanan Fenerbahçe maçı sonrasında oteldeki davranışlarıyla ilgili A Spor'da çarpıcı iddialarda bulundu.

"İKİ TANE ŞEKER HANIM"

Yılmaz Vural, "Fenerbahçe maçından sonra Adana'da otelde yaşanan durumu anlatıyorum. Maç bitiyor, Balotelli beyefendi lobiye geliyor. Ağzında puro, telefonda birisiyle konuşuyor. Yanındakiler duyuyorlar ne konuştuğunu. Yanına iki tane çok şeker hanım almış, altında son model araba. Keyif yapmaya gelmiş." ifadelerini kullandı.

"BAŞINIZA İŞ OLURUM"

Öte yandan telefon konuşmalarının detaylarını paylaşan Vural, "Balotelli'nin telefondaki konuşmasına bak; 'Alo, siz beni çıkardınız da hava mı atacaksınız millete. 'Balotelli'yi dışarı aldık' diye. Ben buna müsaade etmem, ben sizinle ne konuştum. Başınıza iş olurum, söylüyorum." dediğini iddia etti.

"HEMEN SAMET AYBABA'YI ARADIM"

Bu olaylardan sonra Samet Aybaba'yı aradığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Dinleyenler de beni arıyor. Ben de hemen Samet Aybaba'yı aradım; 'Samet tedbir al' dedim. 'Bak bu adam getirecek sonunu' dedim. 'Nasıl alayım' diyor, 'adamı alıp konuşuyorum' diyor." dedi.

"İYİ Kİ BANA DENK GELMEDİ"

Balotelli'ye çok kızgın bir şekilde seslenen Vural, "Bu adam dünyaya problem olmuş. Sen nereden geldin bana, İtalya 2'nci liginden. Sen Avrupa çapında bir oyuncuyken buralara kadar gelmişsin. Türkiye Ligi'nin bir takımı olarak, sana imkan sağlıyorum. Balotelli mi Adana Demirspor için bir şans, Adana Demirspor mu onun için bir şans? İyi ki bana denk gelmedi böyle bir oyuncu, kimsin sen? Laftan anlamıyor herif. Ne oldu Samet Hoca'ya, geçen sene bu adam 11 maçta 10 galibiyet alıp şampiyonluk kazandı." açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Mario Balotelli
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