SPOR

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.11.2018 08:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen Yılmaz Vural, Milliyet'in duayen yazarı Attila Gökçe'ye konuştu.

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Sarı-lacivertli takımı çalıştırmayı çok istediğini her fırsatta dile getiren tecrübeli hoca, “Fenerbahçe’nin eksiklerine rağmen kıymetli bir kadrosu var. O kadro toparlanır. Teklif alırsam, onur duyarım. Euro, Dolar ya da TL hesabı yapmam” ifadelerini kullandı.

Phillip Cocu’nun görevden alınmasıyla Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen Yılmaz Vural, “Galatasaray derbisi kötü gidişi bitirmek için bir şanstır” dedi.

Fenerbahçe’nin başarısı için her türlü riske girilebileceğini söyleyen Yılmaz Vural, şunları söyledi:

-Varsayımla konuşmayı doğru bulmuyorum. Ancak Fenerbahçe ile ilgili görüşlerimi paylaşmak isterim. Fenerbahçe’nin eksiklerine rağmen kıymetli bir kadrosu var. O kadro toparlanır. İşbaşına gelecek teknik direktör sadece takım kadrosuyla değil, koca bir camia ile birlikte yola çıkacaktır. Bu beraberlik çok büyük bir güç yaratır.

Affetmek gerekli

-Fenerbahçe’nin kadrosunda kaleciden Soldado’ya kadar milli takımlarda oynayan çok değerli oyuncular var. Futbol sosyal bir etkinliktir. Fenerbahçe taraftarlarını, seyirciyi tanımak, onlara dokunmak gerekir. Çalışan bir hoca ve takım için büyük - küçük farkı olmaz.Tek yol çalışmaktır.

-Cuma günü Galatasaray’la derbi maçı var. Bu maç kötü gidişi bitirmek için bir şanstır. Şahsen ben böyle bir şansı yakalamak için her türlü riske girerim.

Vural ayrıca “Bir futbolcu grubunda bazı oyuncuları cezalandırmak kulübün elini zayıflatır. Volkan, Aatıf ve Dirar’ın bir an önce affedilmesi yararlı olur” dedi.

İşte Yılmaz Vural’ın kendisiyle de ilgili değerlendirmesi:

-“33 yılda 28 ayrı takım çalıştırdım. 700’den fazla maçın sorumluluğunu taşıdım. Halkım da futbol camiası da beni tanıyor. Fenerbahçe’den teklif alırsam, onur duyarım. Euro, Dolar ya da TL hesabı yapmam!”

PARTNERTuristik kent günlerdir sular altındaTuristik kent günlerdir sular altında
Ersun Yanal için 50 bin imza toplandıErsun Yanal için 50 bin imza toplandı
Alex ve Zico'dan Fenerbahçe'ye dair çarpıcı sohbetAlex ve Zico'dan Fenerbahçe'ye dair çarpıcı sohbet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe yılmaz vural Spor Toto Süper Lig Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü

Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Khabib Nurmagomedov: Ben gururumu korudum, dinimi korudum, ailemi korudum

Khabib Nurmagomedov: Ben gururumu korudum, dinimi korudum, ailemi korudum

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Volkan Demirel'in derbi üzüntüsü

Volkan Demirel'in derbi üzüntüsü

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Alex ve Zico'dan Fenerbahçe'ye dair çarpıcı sohbet

Alex ve Zico'dan Fenerbahçe'ye dair çarpıcı sohbet

Robin van Persie: Fenerbahçe'de zevk almadım

Robin van Persie: Fenerbahçe'de zevk almadım

Fenerbahçe derbi performansına güveniyor

Fenerbahçe derbi performansına güveniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.