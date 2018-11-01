Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Sarı-lacivertli takımı çalıştırmayı çok istediğini her fırsatta dile getiren tecrübeli hoca, “Fenerbahçe’nin eksiklerine rağmen kıymetli bir kadrosu var. O kadro toparlanır. Teklif alırsam, onur duyarım. Euro, Dolar ya da TL hesabı yapmam” ifadelerini kullandı.

Phillip Cocu’nun görevden alınmasıyla Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen Yılmaz Vural, “Galatasaray derbisi kötü gidişi bitirmek için bir şanstır” dedi.

Fenerbahçe’nin başarısı için her türlü riske girilebileceğini söyleyen Yılmaz Vural, şunları söyledi:

-Varsayımla konuşmayı doğru bulmuyorum. Ancak Fenerbahçe ile ilgili görüşlerimi paylaşmak isterim. Fenerbahçe’nin eksiklerine rağmen kıymetli bir kadrosu var. O kadro toparlanır. İşbaşına gelecek teknik direktör sadece takım kadrosuyla değil, koca bir camia ile birlikte yola çıkacaktır. Bu beraberlik çok büyük bir güç yaratır.

Affetmek gerekli

-Fenerbahçe’nin kadrosunda kaleciden Soldado’ya kadar milli takımlarda oynayan çok değerli oyuncular var. Futbol sosyal bir etkinliktir. Fenerbahçe taraftarlarını, seyirciyi tanımak, onlara dokunmak gerekir. Çalışan bir hoca ve takım için büyük - küçük farkı olmaz.Tek yol çalışmaktır.