Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Yoğun bakımı atlattı

Bir süredir koronavirüsle mücadelesini sürdüren teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindirici haber geldi.

Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural ve Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural'ın doktoru Prof. Dr. Çağlar Çuhadarolu, "Yılmaz Vural, bir süredir hastanemizde takibimizdeydi. Hastanemize yattıktan bir iki gün sonra da solunum sorunu nedeniyle yoğun bakıma alıp entübe ederek solunum desteği verdik. Bu süreç de olumlu bir şekilde ilerledi. Vural'ı iki gün önce de solunum cihazından ayırdık. Bu iki günlük takiplerimizde de her şey yolunda gitti. İzlediğimiz parametreler olumlu olarak devam etti. Şu sıralarda da normal servis odasını hazırlamaktayız. Belki de şu an normal servis odasına geçişi yapılmıştır. Yılmaz Vural'ın durumu şu an iyi. Basının ve sevenlerinin kendisine gösterilen ilgiyi aktardık. O da herkese teşekkür etti. Yılmaz hocanın ne zaman hastanemizden çıkacağıyla ilgili takvim vermek zor" dedi.