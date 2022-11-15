Yılmaz Vural'ın sözleri Buket Aydın'ın ağzını açık bıraktı! ''Bu yaptığım dünyada yok''

Bir süredir boşta olan Yılmaz Vural, Haber Gbobal'de Buket Aydın'ın programına konuk oldu. Birçok takımı çalıştırdığını söyleyen Vural, Türkiye'nin kendisine yeteri kadar değer vermediğini söyledi.

"BUKET AYDIN'IN AĞZI AÇIK KALDI"

Çalıştırdığı takımların sayılmasının ardından araya giren Yılmaz Vural, "24 değil, 30 takım çalıştırdım, 38 tane de sözleşme imzaladım. Siz yanlış not almışsınız. Ayrıca bu Türkiye değil, dünya rekoru. Bu yaptığımın örneği dünyada yok." dedi. Bu sözlerin ardından Buket Aydın'ın ağzı açık kaldı. Yılmaz Vural'ın 30 takım çalıştırdığına inanamayan Aydın, şaşkınlığını canlı yayında gizleyemedi.

"EVLİYA ÇELEBİ GİBİYİM"

Vural, "Evliya Çelebi gibiyim. Türkiye'nin her yeri hakkında bilgi sahibiyim. Bu ülkenin kasabalarına kadar 81 elayetini gezdim. Türkiye'de aç kalmayacak insanlardan bir tanesiyim. Nereye gitsem tanıdığım var. Türkiye'nin insanı çok güzel. Ama bana görev vermiyorlar, değerimi bilmiyorlar" dedi.

