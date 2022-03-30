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Yılmaz Vural'ın yeni adresi şaşırttı! 2. Lig'e gidiyor...

30.03.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'ın çalıştıracağı yeni takım ortaya çıktı. 69 yaşındaki çalıştırıcı, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve lider durumda bulunan Sakaryaspor'un başına geçiyor...

Yılmaz Vural'ın yeni adresi şaşırttı! 2. Lig'e gidiyor...

Türk futbolunun ünlü teknik direktörlerinden Yılmaz Vural'ın yeni adresi resmen belli oluyor.

Son olarak 9 Mayıs 2021'de görev yaptığı BB Erzurumspor'dan ayrılan Vural, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'un başına geçiyor.

69 yaşındaki teknik direktörün resmi imzayı kısa süre içinde atması bekleniyor.

Öte yandan 69 yaşındaki çalıştırıcının bugün saat 14.00'te Sakaryaspor'un Diyarbekirspor ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edeceği öğrenildi.

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ANLAŞMA NASIL OLDU?

Teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yolların ayrıldığını duyuran ve vakit kaybetmeden yeni hoca arayışına giren yönetim, Sakaryalı Yılmaz Vural ile dün akşam saatlerinde bir toplantı gerçekleştirdi. Tuncay Şanlı, Yılmaz Vural, Cumhur Genç ve yöneticilerin yer aldığı görüşmede olumlu sonuç çıktı.

SAKARYASPOR LİDER DURUMDA

Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 31 maç sonunda 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

"LÖW'DEN DAHA ÇOK EĞİTİM ALDIM!"

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Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımın başına getireceği öne sürülen Alman teknik direktör Joachim Löw ile ilgili Yılmaz Vural, "Löw, 20 milyonluk bütçe istemiş. Bunları sağlarsanız, sistemi düzgün hale getirirseniz bunun başında Yılmaz da olsa Löw de olsa aynı başarıyı elde edebilir. Futbol 9 bilinmeyenli denklem değil ki. Bu kadar öğrenilmesi zor bir iş de değil. Bir Türk vatandaşı olarak Almanya'da Löw'den daha çok eğitim aldım. Bir de üniversitesini bitirdim. Löw onu bitirmedi sanırım. Bitirdiyse özür diliyorum kendisinden. Senin elinde 36 yıldır aralıksız çalışan bir adam var. Bu ülkenin en çok resmi maç yöneten ikinci antrenörüyüm. 774 tane. Ben mahalle takımı yönetmedim. Ben de yabancı dil biliyorum. Bazen benim de Alman pasaportum var diye ironi yapıyoruz. Ne olacak yani? İsmimiz Yılmaz diye mi? Popülarite ve 'işte bak dünya şampiyonu oldu.' rahatlığıyla sorunsuz bir şekilde hocayı getirme arzusundan kaynaklanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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