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Yılmaz Vural'ın Yoğun bakım sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.12.2020 22:23 | Son Güncelleme

Yılmaz Vural'ın Youtube kanalında görev alan Dilek Yurttaş, yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alınan tecrübeli teknik adamın son görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Yılmaz Vural'ın Yoğun bakım sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı

Bir süredir hastenede tedavi gören ve yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alınan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın ilk görüntüsü ortaya çıktı.Yılmaz Vural'ın Youtube kanalında görev alan Dilek Yurttaş, kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden tecrübeli teknik adamla bir fotoğrafını paylaştı. Yurttaş, fotoğrafa "Çok şükür yoğun bakımdan çıkıp normal odaya geçtik. Siz sevenlerine çok sevgilerini selamlarını iletti. Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz" notunu düştü.

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"NE ZAMAN HASTANEDEN ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİL"

Yılmaz Vural'ın doktoru Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, deneyimli çalıştırıcının ne zaman taburcu olacağıyla ilgili soru üzerine, "Yılmaz hocanın ne zaman hastanemizden çıkacağıyla ilgili takvim vermek zor" yanıtını vermişti. Öte yandan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, koronavirüsten korunmak için herkesin aynı titizlikle yaşamını sürdürmeye dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

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