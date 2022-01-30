Yılmaz Vural kırdı geçirdi! Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç ile anısı sosyal medyada viral oldu

Süper Lig'de kırılması zor bir rekoru elinde tutarak 30 takım çalıştıran Yılmaz Vural, renkli kişiliği ile taraflı tarafsız herkesin sevdiği bir isim konumunda. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan tecrübeli teknik adam hastalığı sorunsuz atlatarak herkesi sevindirmişti. Hemen hemen her sezon çeşitli söylentilerle 3 büyük takımın başına geçeceği konuşulan Yılmaz Vural'ın canlı yayında anlattığı Ali Koç anısı herkesi kahkahaya boğdu. Sosyal medyada viral olan bu video çok konuşuldu...

SOSYAL MEDYA BU VİDEOYU KONUŞUYOR

Ali Koç ile tanışma hikayesini anlatan Yılmaz Vural, "Ben Ali Bey'i tanıdığımda sanırım 25 yaşlarında falandı. Onun ABD'den okul arkadaşı, benim de okul arkadaşımdı. Bana 'abi Ali Koç seninle tanışmak istiyor.' dedi. Dedim kim o, Ali Koç, o zaman ne bileyim kimdir. Vehbi Koç'un torunu deyince tamam tanışalım dedim. Pastanede buluştuk. Sarışın, mavi gözlü, şeker bir insan... En büyük idealim Fenerbahçe'ye başkan olmak demişti. Hatta, "Hocam inan başkan olsam seni Fenerbahçe'ye antrenör yaparım." demişti dedi. Bunun ardından mütevazı bir şekilde ''Ali baba unuttun'' diyerek izleyenleri kahkahaya boğdu.

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI: YILMAZ VURAL'I ÇOK SEVERİM

İsmail Kartal ile sözleşme imzalanmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Koç, "Yılmaz Hocayı çok severim çok iyi bir Fenerbahçelidir." şeklinde yanıt vermişti.

