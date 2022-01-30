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  4. Yılmaz Vural kırdı geçirdi! Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç ile anısı sosyal medyada viral oldu

Yılmaz Vural kırdı geçirdi! Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç ile anısı sosyal medyada viral oldu

30.01.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in en popüler teknik direktörleri arasında yer alan Yılmaz Vural'ın adı hemen hemen her sezon büyük takımlarla anılıyor. Katıldığı canlı yayın programında bir anısını anlatan Vural, stüdyodaki herkesi gülmekten kırdı geçirdi... Geçtiğimiz haftalarda adı Fenerbahçe ile anılan fakat göreve İsmail Kartal'ın getirilmesiyle hayali yine suya düşen Vural, Ali Koç ile tanışma anısını anlattı. Yılmaz Vural'ın anlattığı olay sosyal medyada viral oldu. İşte o video...

Süper Lig'de kırılması zor bir rekoru elinde tutarak 30 takım çalıştıran Yılmaz Vural, renkli kişiliği ile taraflı tarafsız herkesin sevdiği bir isim konumunda. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan tecrübeli teknik adam hastalığı sorunsuz atlatarak herkesi sevindirmişti. Hemen hemen her sezon çeşitli söylentilerle 3 büyük takımın başına geçeceği konuşulan Yılmaz Vural'ın canlı yayında anlattığı Ali Koç anısı herkesi kahkahaya boğdu. Sosyal medyada viral olan bu video çok konuşuldu...

SOSYAL MEDYA BU VİDEOYU KONUŞUYOR

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Ali Koç ile tanışma hikayesini anlatan Yılmaz Vural, "Ben Ali Bey'i tanıdığımda sanırım 25 yaşlarında falandı. Onun ABD'den okul arkadaşı, benim de okul arkadaşımdı. Bana 'abi Ali Koç seninle tanışmak istiyor.' dedi. Dedim kim o, Ali Koç, o zaman ne bileyim kimdir. Vehbi Koç'un torunu deyince tamam tanışalım dedim. Pastanede buluştuk. Sarışın, mavi gözlü, şeker bir insan... En büyük idealim Fenerbahçe'ye başkan olmak demişti. Hatta, "Hocam inan başkan olsam seni Fenerbahçe'ye antrenör yaparım." demişti dedi. Bunun ardından mütevazı bir şekilde ''Ali baba unuttun'' diyerek izleyenleri kahkahaya boğdu.

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI: YILMAZ VURAL'I ÇOK SEVERİM

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İsmail Kartal ile sözleşme imzalanmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Koç, "Yılmaz Hocayı çok severim çok iyi bir Fenerbahçelidir." şeklinde yanıt vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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