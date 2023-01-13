Yılmaz Vural Türk futboluna geri döndü! Yeni adresi küme düşme hattındaki Yeni Malatyaspor oldu! Bu kez ligde tutabilecek mi?

Yeni Malatyaspor teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Yılmaz Vural'ı getirdiğini duyurdu. 6 aylık sözleşmeye imza atan Yılmaz Vural, Türk futboluna geri döndü.
"Bugün düzenlenen imza töreninde, takımımızın yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.
Camiamıza hayırlı olsun."
Teknik direktörlük kariyeri çoğunlukla küme düşme hattındaki takımları kurtarmasıyla geçen Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor'u da 16. sırada devraldı. Spor Toto 1. Lig'de küme düşme hattında bulunan Malatya temsilcisi ligde oynadığı son 7 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkarabildi.