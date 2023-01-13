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Yılmaz Vural Türk futboluna geri döndü! Yeni adresi küme düşme hattındaki Yeni Malatyaspor oldu! Bu kez ligde tutabilecek mi?

13.01.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir takım çalıştırmayan Yılmaz Vural, Türk futboluna geri döndü. Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig'de küme düşme hattında bulunan Yeni Malatyaspor çareyi yılmaz Vural'ı takımın başına getirmekte buldu.

Yılmaz Vural Türk futboluna geri döndü! Yeni adresi küme düşme hattındaki Yeni Malatyaspor oldu! Bu kez ligde tutabilecek mi?

Yeni Malatyaspor teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Yılmaz Vural'ı getirdiğini duyurdu. 6 aylık sözleşmeye imza atan Yılmaz Vural, Türk futboluna geri döndü.

YENİ MALATYASPOR'UN AÇIKLAMASI

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"Bugün düzenlenen imza töreninde, takımımızın yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.

Camiamıza hayırlı olsun."

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

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Teknik direktörlük kariyeri çoğunlukla küme düşme hattındaki takımları kurtarmasıyla geçen Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor'u da 16. sırada devraldı. Spor Toto 1. Lig'de küme düşme hattında bulunan Malatya temsilcisi ligde oynadığı son 7 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkarabildi.


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