Genel olarak çoğu insanın korktuğu ve tiksindiği bir hayvan olan yılanı yemenin ilersine giden Uzak Doğulular bir de bu canlının şarabını yapmışlar. Kim o şişeden korkmadan kadehlere o şarabı doldurabilir ki?

Yine Asya yine çılgınlık: Yılan şarabı!

Genel olarak çoğu insanın korktuğu ve tiksindiği bir hayvan olan yılanı yemenin ilersine giden Uzak Doğulular bir de bu canlının şarabını yapmışlar. Kim o şişeden korkmadan kadehlere o şarabı doldurabilir ki?

İnsanlık tarihi ilkel dönemlerden bugüne, hep doğadan bir şeylerle tedavi olmaya, şifa bulmaya çalıştı, kendi idrarımızdan tutun, böcek, akrep, taş, toprak ne varsa. Bunların çoğunu deneyimledik, unuttuk gitti. Ama unutulmayanlar, işe yaradığı düşünülenler de var: Yılan da Geleneksel Çin Tıbbı‘nın baş köşe koca karı ilaçlarından.

Geleneksel Çin Tıbbı diyor ki; yılanların etkileyici restoratif ve canlandırıcı güçleri vardır. Yılanla yapılan iksirlerle gençleşebilir, hayatınızı daha dinç yaşayabilirsiniz.

Artık nasıl bir iksir ise bu yılanlar kelliğe de çare olabiliyormuş, yabancı sitelerde yılan yağı kürleri satılıyor ama bizim doktorlar olmaz öyle bir şey hurafedir diyorlar. Yağıydı, Etiydi, Kuyruğuydu derken şu dokunamadığımız yılanların şifasından biz de bir yararlansak mı diyorsunuz? O zaman bu şarap güzel bir alternatif gibi duruyor!

Çin’in geleneksel tedavi yöntemlerine göre yılan önemli güçlendirici ve zindelik verici özelliklere sahip olarak görülüyor. Erkeklerin cinsel gücünü artırdığına, saç dökülmesi, sırt ağrısı ve romatizma gibi sağlık sorunlarına iyi geldiğine inanılıyor. Bu nedenle Asya’da yılanlı yemekler yaygındır.

Bu içkilere çoğu zaman tat vermesi için ginseng ve kurt üzümü gibi kuru bitki ve baharatlar da ekleniyor. Bazıları ise daha da ileri giderek yılanın başını kesip kanını ve safrasını içkisine katarak içiyor. Yaygın yöntemlerden biri de zehirli bir yılanı bütün olarak ve bazen canlı halde bir şişe pirinç rakısı ya da başka bir içki içine koyup alkolün yılanın “özünü” emmesi ve zehiri etkisiz hale getirmesi için birkaç ay beklenmesidir.

“Yılan şarabı” adı verilen bu içki Güneydoğu Asya’da yaygındır. Özellikle turistik caddeler ve alışveriş merkezlerindeki pazar tezgahlarında kobralar ve diğer sürüngenlerle dolu içki şişeleri dikkat çekmek amacıyla kullanılır. Peki, her turistin denemesi gerektiği düşünülen bu içkilerle şaibeli bir gelenek de teşvik edilmiş olmuyor mu?

2010’da Sydney Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, “yılan şarabı geleneği yüzyıllardır var olmasına rağmen, Güneydoğu Asya kapılarını Batıya açtıktan sonra inanılmaz bir hızla büyüdü”. Yılan şarabı yapmak için canlı bir yılanın büyük bir alkol şişesine konarak boğulmasını gösteren bir YouTube videosu izleyenleri şoke etmiş ve Ağustos 2015’te viral olmuştu.

Taipei’de Yılan Vadisi olarak bilinen ünlü Huaxi Sokak Turisti Gece Pazarı’nda satıcılar gözünüzün önünde yılanın karnını keserek kanını pirinç şarabına doldurup satar. Sürüngenlerin canlı canlı yüzülmesi gibi gösterileri turistler eskiden kalma zalim uygulamalar olarak görmeye ve bölgeden uzak durmaya başlamıştır. Çok nadir de olsa bazı yılanların (kış uykusuna yatma özelliklerinden olsa gerek) şişe içinde aylarca canlı kaldığı ve kendilerini uyandıran kişiye dişlerini geçirdikleri görülmüştür.