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Yine çok cesur! Hadise bornozlu pozlarını paylaştı

26.10.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Dinçerler ile olaylı bir şekilde boşanan Hadise, göğüs dekolteli doğum günü pozuyla magazin alemini sallamıştı. Güzel şarkıcı, bu defa bornozlu paylaşmıyla dikkatleri üzerine topladı.

Yine çok cesur! Hadise bornozlu pozlarını paylaştı

Yakın zaman önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini bitiren Hadise, şimdilerde iddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı, kulisten bornozlu pozlarını paylaştı.

Yine çok cesur! Hadise bornozlu pozunu paylaştı

Yine çok cesur! Hadise bornozlu pozunu paylaştı

Geçtiğimiz günlerde 37 yaşına giren Hadise, göğüs dekolteli doğum günü tarzıyla da adından söz ettirmişti.

Yine çok cesur! Hadise bornozlu pozunu paylaştı

Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Hadise, yine sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Mehmet Dinçerler'in, düğün takılarını ve robot süpürgeyi istemesi, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Yine çok cesur! Hadise bornozlu pozunu paylaştı

Şimdilerde yeniden bekar bir kadın olan güzel şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yine çok cesur! Hadise bornozlu pozunu paylaştı

Instagram'da 14 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadise, paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Yine çok cesur! Hadise bornozlu pozunu paylaştı

Yine çok cesur! Hadise bornozlu pozunu paylaştı


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Hadise mehmet dinçer sevgilisi

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