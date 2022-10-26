Yine çok cesur! Hadise bornozlu pozlarını paylaştı

Yakın zaman önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini bitiren Hadise, şimdilerde iddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı, kulisten bornozlu pozlarını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde 37 yaşına giren Hadise, göğüs dekolteli doğum günü tarzıyla da adından söz ettirmişti.

Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Hadise, yine sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Mehmet Dinçerler'in, düğün takılarını ve robot süpürgeyi istemesi, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Şimdilerde yeniden bekar bir kadın olan güzel şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Instagram'da 14 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadise, paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.



