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YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 puanla nereye gidilir? YKS 2023 en düşük kaç puanla tercih yapılır?

19.07.2023 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 puanla hangi üniversitelere gidilebileceği merak ediliyor. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilanından sonra tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber tercih dönemi de başlayacak. Üniversite adayları aldıkları puana göre tercih yapabilecekler. Peki, YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 puanla nereye gidilir? YKS 2023 en düşük kaç puanla tercih yapılır?

YKS 2023 sınavında en düşük puanla gidilebilecek bölümler üniversite adaylarının gündeminde yer aldı. YKS sonuçlarının 20 Temmuz Perşembe günü ilan edilmesiyle beraber tercih dönemi başlayacak. Öğrenciler aldıkları puana en uygun üniversite ve bölümleri tercih edecekler. Peki, YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 puanla hangi üniversitelere gidilir?

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 PUANLA NEREYE GİDERİM?

ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz adaylara tercih konusunda rehberlik edecek.
Üniversitelerin alım yaptığı puanlar her sene sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişmektedir. Adaylar, YKS üniversite taban puanlarını dikkate alıp tercih yapacak.

YKS 2023 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı ancak 2022 taban puanlar bulunuyor.

YKS 2022 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

yks

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

ösym

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS ekranından gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

optik form

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS sınav yerleri belli oldu!KPSS sınav yerleri belli oldu!
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ÖSYM yks

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