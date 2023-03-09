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YKS 2. dönem konuları sınava dahil mi, soru dağılımı nasıl olacak? YÖK'ten '2023 YKS'de 12. sınıf ikinci dönem müfredatı' açıklaması

09.03.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ile ilgili Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) son dakika açıklamasında bulunuldu. Açıklamada, 17-18 Haziran 2023’de yapılacak sınavda 12. sınıf 2. dönem konularının yer alıp almayacağı ile ilgili detaya yer verildi. Peki, YKS 2. dönem konuları sınava dahil mi? 2023 YKS soru dağılımı nasıl olacak?

YKS 2. dönem konuları sınava dahil mi, soru dağılımı nasıl olacak? YÖK'ten '2023 YKS'de 12. sınıf ikinci dönem müfredatı' açıklaması

YÖK'ten YKS ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Haziran ayında yapılacak olan YKS sınavında 12. sınıf 2. dönem konularının yer alamayacağı aktarıldı. Yapılan açıklama sonrası 2023 YKS ( TYT- AYT- YDT) konuları ve soru dağılımı merak konusu oldu. İşte detaylar...

YKS 2. DÖNEM KONULARI SINAVA DAHİL Mİ?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak..

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

YKS'de 12. sınıf 2. dönem konuları yer almayacak.

YKS 12. SINIF 2. DÖNEM SORULARI SINAVA DAHİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu, üniversite adaylarının 17-18 Haziran 2023’de yapılacak YKS'de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasına karar verdi. Yükseköğretim Kurulunun konuya ilişkin kararı ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konuldu.

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YKS NE ZAMAN YAPILACAK 2023?

YKS 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır."

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YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

YKS için başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YKS için başvurular saat 12.00 itibarıyla başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2023-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır."

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2023 YKS KILAVUZU

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu için tıklayınız

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