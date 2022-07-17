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YKS 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları 2022! YKS kontenjanları ne zaman belli olacak?

17.07.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ile YKS kontenjanları 18 -19 Haziran 2022 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki YKS kontenjanları ne zaman belli olacak? YKS 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylar haberimizde...

YKS 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları 2022! YKS kontenjanları ne zaman belli olacak?

2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları YKS'ye giren vatandaşlar tarafından merak edildi. Öte yandan sınav sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki YKS kontenjanları ne zaman belli olacak? YKS 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

YKS KONTENJANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor. 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

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YKS 2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2022 üniversite taban puanları, sonuçların ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılmasının ardından netlik kazanacak.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavına giren adayların TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçları için tarih araştırmaları internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfası "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden YKS tercihlerini yapabilecek.

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YKS tercihlerinin yapılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat, YKS tercihlerinin, sonuçların 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

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