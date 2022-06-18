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  4. YKS 2022: AYT - YDT YARIN SAAT KAÇTA YAPICAK? YKS saat kaçta başlar, kaçta biter? 19 Haziran 2022 Pazar

YKS 2022: AYT - YDT YARIN SAAT KAÇTA YAPICAK? YKS saat kaçta başlar, kaçta biter? 19 Haziran 2022 Pazar

18.06.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 2022'de AYT ve YDT oturumlarının yarın saat kaçta yapılacağı, ilk oturum olan TYT'nin sona ermesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öğrenciler TYT sonrası 'YKS yarın saat kaçta?' sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. AYT saat kaçta başlar, kaçta biter? YDT saat kaçta başlar, kaçta biter? İşte YKS sınavının ne zaman ve saat kaçta olduğu ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

YKS 2022: AYT - YDT YARIN SAAT KAÇTA YAPICAK? YKS saat kaçta başlar, kaçta biter? 19 Haziran 2022 Pazar

YKS saat kaçta başlar, kaçta biter? Üniversite sınavı YKS^nin ilk oturumu olan TYT 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapıldı. 19 Haziran 2022 Pazar günü ise (yarın) AYT ve YDT oturumları yapılacak. Peki YKS saat kaçta başlar, kaçta biter? İşte YKS'nin yarın yapılacak olan AYT ve YDT oturumlarının başlama ve bitiş saatleri...

AYT -YDT YARIN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulandı. Sınav sona erdi. Yarın YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) yanı sıra 3. oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

YKS YARIN SAAT KAÇTA BAŞLAR, KAÇTA BİTER?

YKS 2. oturum AYT (Alan Yeterlilik Testi) 180 dakika sürecek, YDT (Yabancı Dil Testi) ise 120 dakika sürecek.

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YKS

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