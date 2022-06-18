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YKS 2022! İki noktadan sonra büyük harfle mi başlanır? İki noktadan sonra cümleye nasıl başlanılmalı? YKS 2022 TYT'de iki nokta sorusu!

18.06.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki noktadan sonra büyük harfle mi başlanır? YKS sınavının ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) çıkan bu sorunun yanıtı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İki nokta üst üste işaretinden sonra cümleye nasıl başlanması gerektiğini öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. 19 Haziran'da YKS'nin 2. ve 3. oturumu olan AYT ve YDT yapılacak. Peki İki noktadan sonra cümleye nasıl başlanılmalı? İşte YKS 2022 TYT'de çıkan sorunun cevabı...

YKS 2022! İki noktadan sonra büyük harfle mi başlanır? İki noktadan sonra cümleye nasıl başlanılmalı? YKS 2022 TYT'de iki nokta sorusu!

İki noktadan sonra cümleye nasıl başlanacağı YKS sınavının ilk oturumu olan TYT'ye giren öğrenciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki İki noktadan sonra büyük harfle mi başlanır? Konuya ilişkin detaylar ve 'İki noktadan sonra cümleye nasıl başlanılmalı?' sorusunun yanıtı haberimizde...

İKİ NOKTADAN SONRA BÜYÜK HARFLE Mİ BAŞLANIR?

İki noktadan sonra büyük harfle başlanır. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, iki nokta eğer metin içerisinde kullanılmışsa işaretten sonra gelen cümlenin ilk harfi büyük harfle başlar. İki noktadan sonra bu nedenle büyük harfle başlamak gerekir.

İKİ NOKTA İŞARETİ NEDİR?

İki nokta bir noktalama işaretidir ve iki nokta üst üste olarak bilinir. Metin içerisinde çoğunlukla alıntı yaparken, liste yaparken ve açıklama yaparken kullanılan bir işarettir.

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

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YKS

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