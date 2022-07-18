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YKS 2022 SONUÇ EKRANI! YKS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM ile üniversite tercih tarihleri, tercih kılavuzu ve YKS sonuç sorgulama ekranı!

18.07.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı. 18 -19 Haziran 2022 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Birçok kişi internette "YKS sınav sonuçları açıklandı mı", "YKS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte haziran ayında yapılan üniversite sınavı ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

YKS 2022 SONUÇ EKRANI! YKS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM ile üniversite tercih tarihleri, tercih kılavuzu ve YKS sonuç sorgulama ekranı!

YKS sınav sonuçları, merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuya ilişkin açıklama açıklamada bulundu. Birçok kişi arama motorlarında "YKS sınav sonuçları açıklandı mı", "YKS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte YKS sınav sonuçları ekranı ve detaylar...

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

YKS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.

Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

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YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

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