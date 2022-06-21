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YKS 2022 soruları ve cevapları açıklandı! YKS soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

21.06.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS soruları ve cevap anahtarı, 21 Haziran 2022 Salı günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta pazar günü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) konuya ilişkin açıklama yapılmıştı. Peki YKS soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte YKS soruları ve cevap anahtarı ile ilgili detaylar...

YKS 2022 soruları ve cevapları açıklandı! YKS soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

YKS soruları ve cevap anahtarı, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde tamamlanan üniversite sınavının ardından merak konusu oldu. Sınavın sona ermesinin ardından öğrenciler, doğrularını ve yanlışlarını kontrol etmek için YKS soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Peki YKS soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? YKS soruları ve cevap anahtarı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

YKS soruları ve cevapları açıklandı mı? YKS soru kitapçığı nereden sorgulanır?

YKS SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. Geçtiğimiz gün tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Bugün sabah yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI

Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "

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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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